基隆特教美展開幕 林右昌：每一位孩子都值得被看見

基隆市「Eternal Love（永恆的愛）特殊教育學生美展今天開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生，並向家長致賀。林說，每一位孩子都應該被珍惜，精彩學習成果都值得被大家看見。

基隆市教育處表示，Eternal Love特殊教育學生美展今年是第4年舉辦，共計收到繪畫及拼貼類484件、影片類13件，合計497件作品參賽。經過評選，有118件作品、136位學生得獎。繪畫及拼貼類得獎作品，即日起到6月30日在東岸廣場2樓藝廊分批展出；影片類作品，可上基隆市政府教育處臉書觀賞。

林右昌說，每一位孩子都應該被珍惜，值得被看見。特教美展從第1屆有2百多件作品參賽，今年增到近5百件，感謝家長與師長給孩子支持與鼓勵。他會做大家的後盾，希望活動越辦越大，未來能在文化中心展出，讓更多人看見孩子的努力。

教育處表示，希望藉由比賽提供身心障礙學生，展現美術才能及自我成長機會，也鼓勵普通班同儕共同參與，營造愛與平等人文無障礙校園。