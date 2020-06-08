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基隆特教美展開幕 林右昌：每一位孩子都值得被看見

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供

基隆市「Eternal Love（永恆的愛）特殊教育學生美展今天開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生，並向家長致賀。林說，每一位孩子都應該被珍惜，精彩學習成果都值得被大家看見。

基隆市教育處表示，Eternal Love特殊教育學生美展今年是第4年舉辦，共計收到繪畫及拼貼類484件、影片類13件，合計497件作品參賽。經過評選，有118件作品、136位學生得獎。繪畫及拼貼類得獎作品，即日起到6月30日在東岸廣場2樓藝廊分批展出；影片類作品，可上基隆市政府教育處臉書觀賞。

林右昌說，每一位孩子都應該被珍惜，值得被看見。特教美展從第1屆有2百多件作品參賽，今年增到近5百件，感謝家長與師長給孩子支持與鼓勵。他會做大家的後盾，希望活動越辦越大，未來能在文化中心展出，讓更多人看見孩子的努力。

教育處表示，希望藉由比賽提供身心障礙學生，展現美術才能及自我成長機會，也鼓勵普通班同儕共同參與，營造愛與平等人文無障礙校園。

今年特教美展以「海洋」為主題，信義國中學生吳家妤的作品名為「乘風踏浪的勇氣與決心」，以冰雪奇緣主角解救家園故事，展現無比堅毅勇氣。高中關懷組影片類第1名得主是安樂高中李子儀，影片匯集基隆知名景點，傳達基隆人對海洋的獨特情感，並應學習與萬物平等共生。

基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處舉辦「Eternal Love」美展開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生。圖／基隆市教育處提供

基隆 林右昌

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