台東華山志工端節前送暖 為獨居阿嬤裝熱水器陪包粽
一群華山基金會志工今天為台東縣東河鄉72歲阿美族林姓阿嬤裝置熱水器，讓阿嬤不必再辛苦燒柴火，就可以洗熱水澡，並捐贈關懷物資箱及陪她一起包肉粽，提前陪林姓阿嬤慶祝端午佳節。
林姓阿嬤獨居東河鄉泰源村，華山基金會的志工探望阿嬤，每逢年節都是獨自度過，因阿嬤曾向社工表示，自己有近30年沒包肉粽，很懷念年輕時的過節氣氛，社工決定跟阿嬤一起包粽子。
華山基金會表示，因阿嬤居住在環境簡陋的鐵皮屋，平時洗澡也是用山泉水及燒柴火，沒有熱水器，基金會的義工今天也合力為阿嬤修繕浴室，加裝熱水爐，當蓮蓬頭流出熱水時，阿嬤紅了眼眶，不斷向義工說謝謝。
華山基金會表示，台東縣目前服務1040位長輩，在新冠疫情衝擊下，捐款較去年減少3成，盡管募款困難，任職全家便利商店40歲義工邱主愛，因父親曾接受華山基金會照顧，她也加入華山擔任義工行列，更在4月底主動跟親友募集贊助偏鄉孤老「物資箱」42箱，今天也贈送一箱給林姓阿嬤。
「物資箱」裡有滅菌液噴霧，衛生紙，潔膚濕巾，餅乾，乖乖，蝦味先，孔雀餅乾，排骨雞麵，洋芋片等民生用品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言