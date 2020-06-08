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反卜蜂成員遭恐嚇 花蓮警方主動關切維護安全

中央社 / 花蓮縣8日電
反卜蜂自救會成員強調，不接受卜蜂暫緩聲明，就是要求撤照、撤資。聯合報系資料照／記者王燕華攝影
反卜蜂自救會成員強調，不接受卜蜂暫緩聲明，就是要求撤照、撤資。聯合報系資料照／記者王燕華攝影

台灣卜蜂公司擬在花蓮設置大型養雞場，成為議員質詢焦點，無黨籍縣議員楊華美今天指有反卜蜂自救會成員遭恐嚇，縣警局長林樹徽說，已主動關切，一定會加強維護安全。

花蓮縣議會今天進行第19屆第3次定期大會縣政總質詢，楊華美質詢指出，她接獲民眾反映有反卜蜂自救會成員遭恐嚇，且半夜接到不出聲的電話，林樹徽答詢說，陳抗相關人員警方都會關切，目前了解是當事人並未報案，若有民眾被恐嚇、威脅，警方接獲一定會積極偵辦。

楊華美表示，在民意強力反彈下，卜蜂宣布暫停花蓮設場；縣府也一再公開宣示「業者若未與鄉親達成共識，不排除撤照」。她要求縣長徐榛蔚不應再以「暫停」、「不排除」等模稜兩可、不確定的話術，回應民眾對養雞事業「撤銷執照」的訴求。

楊華美表示，蘇花改通車後為花蓮帶來快速運輸的交通，讓很多大型產業因為這條「平安回家的路」而快速進入花蓮，但在面對大型可能有污染疑慮的產業進入後，縣府對花蓮未來方向、藍圖規劃如何。

楊華美說，由於大型養雞場進駐，造成許多民眾不安心，包含人身的安全、對環境社區的污染、社會氛圍的不安等，希望縣府有擔當承諾讓民眾安心，更要說清楚廠商和民眾有什麼樣的共識才會撤照。

縣長徐榛蔚答詢說，將在國土計畫中，會考量是否設置養殖專區、畜牧專區，不過必須在母法畜牧法之下設置「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」。

因為卜蜂養雞場引發地方反彈衍生出多位議員要求設置「畜牧場管理自治條例」來規範大型養殖場，縣府表示，將彙整所有議員建議版本，再依循民意，邀集民眾、畜牧業者集思廣益，制定周延版本後具體落實。目前相關畜牧場申請案均暫時擱置。

恐嚇 牧場 徐榛蔚

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