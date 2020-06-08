安心旅遊上路 花蓮暑假住房率5成 縣府推優惠搶客

新冠肺炎防疫解禁，交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，不分平假日皆能申請補助。不過學生7月15日才放暑假，花蓮飯店訂房率4、5成，尚無明顯成長，民宿訂房率則是去年的6成。業者已針對安心旅遊、振興三倍券推出網路行銷；縣府則開辦住宿抽獎活動，最大獎可把汽車開回家。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，因為日前疫情嚴重，學生寒假延後開學，暑假7月15日才開始，因此訂房率目前跟去年相比還差一大截，訂房率為4、5成，各家飯店將針對安心旅遊補助，推出網路行銷優惠，歡迎民眾暑假到花蓮玩，也可使用振興券。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，平均民宿訂房率是去年的6成左右，還在爬升中，由於疫情緣故，7月中以前飯店價格都下殺以吸引客人，價格比去年暑假還低，可能會影響花蓮觀光市場。

已排除人潮示警區的怡園度假村業者陳義豐說，針對安心旅遊方案優惠，初步規畫推出入園可折抵餐費，還可以玩泳池，即使不住宿也可享有優惠。其他飯店業者說，使用振興券住宿，會再多送小禮物。

縣府觀光處副處長張志翔表示，花蓮在6月20日至11月15日間，推出2項獎勵旅遊方案，針對自由行及團客，只要入住花蓮合法旅宿，上網登錄並上傳住宿基本資料、收據等，就有機會參加抽獎，只要住1晚就可抽1次獎，住愈多天中獎機會愈高，最大獎可把汽車開回家。

另外，觀光處為旅行社提供獎勵計畫，合法旅行社帶團到花蓮，並在合法旅宿住1晚，帶團累計2999人以下獎勵3萬元、3000至4999人獎勵5萬元、5000人以上獎勵7萬元，依申請送達順序審核及核發獎勵金，申請至經費用完為止。