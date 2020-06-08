快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊上路 花蓮暑假住房率5成 縣府推優惠搶客

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部暑假推出「安心旅遊國旅補助方案」，花蓮旅宿業者和縣府推出優惠方案搶客，圖為夏戀嘉年華活動照。圖／報系資料照
交通部暑假推出「安心旅遊國旅補助方案」，花蓮旅宿業者和縣府推出優惠方案搶客，圖為夏戀嘉年華活動照。圖／報系資料照

新冠肺炎防疫解禁，交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，不分平假日皆能申請補助。不過學生7月15日才放暑假，花蓮飯店訂房率4、5成，尚無明顯成長，民宿訂房率則是去年的6成。業者已針對安心旅遊、振興三倍券推出網路行銷；縣府則開辦住宿抽獎活動，最大獎可把汽車開回家。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，因為日前疫情嚴重，學生寒假延後開學，暑假7月15日才開始，因此訂房率目前跟去年相比還差一大截，訂房率為4、5成，各家飯店將針對安心旅遊補助，推出網路行銷優惠，歡迎民眾暑假到花蓮玩，也可使用振興券。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，平均民宿訂房率是去年的6成左右，還在爬升中，由於疫情緣故，7月中以前飯店價格都下殺以吸引客人，價格比去年暑假還低，可能會影響花蓮觀光市場。

已排除人潮示警區的怡園度假村業者陳義豐說，針對安心旅遊方案優惠，初步規畫推出入園可折抵餐費，還可以玩泳池，即使不住宿也可享有優惠。其他飯店業者說，使用振興券住宿，會再多送小禮物。

縣府觀光處副處長張志翔表示，花蓮在6月20日至11月15日間，推出2項獎勵旅遊方案，針對自由行及團客，只要入住花蓮合法旅宿，上網登錄並上傳住宿基本資料、收據等，就有機會參加抽獎，只要住1晚就可抽1次獎，住愈多天中獎機會愈高，最大獎可把汽車開回家。

另外，觀光處為旅行社提供獎勵計畫，合法旅行社帶團到花蓮，並在合法旅宿住1晚，帶團累計2999人以下獎勵3萬元、3000至4999人獎勵5萬元、5000人以上獎勵7萬元，依申請送達順序審核及核發獎勵金，申請至經費用完為止。

訂房 民宿 疫情

延伸閱讀

國旅最強補助7月開跑 馬祖訂房率8成看藍眼淚手刀衝

卜蜂花蓮擴建暫停 董座鄭武樾：愛台灣絕對不污染台灣

中尉花蓮度假 竟成外海浮屍

台中失聯中尉昨成浮屍 花蓮檢察官偵辦中

相關新聞

疫情後中央推安心國旅補助 台東業者：9月再推才有效

交通部今天宣布「安心國旅補助方案」7月1日啟動，台東縣飯店及民宿業表示，感謝政府美意，但7、8月暑假原本就是全台國旅旺季...

安心旅遊上路 花蓮暑假住房率5成 縣府推優惠搶客

新冠肺炎防疫解禁，交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，不分平假日皆能申請補助。不過學生7月15日才放暑假，花蓮...

基隆向紙風車招手異地重建 團長：新北、桃園也有關心

位於新北市八里區的紙風車劇團倉庫6日發生大火，道具、場景全毀，基隆市議員張顥瀚今建議市府釋出公有閒置空間，開放紙風車進駐...

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

紙風車劇團位在新北市八里的倉庫發生大火，考慮異地重建。基隆市議員張顥瀚今早總質詢時，建議市府釋出公有閒置空間，開放優質藝...

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

因陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發台東市豐年、康樂、中正、豐里、寶桑等多里里長與里...

特殊工作月薪23800元 台東延平鄉公所為農作徵驅猴人

台東縣延平鄉台灣獼猴危害農作問題嚴重，今年再度編列臨時短期人力預算，以基本工資月薪2萬3800元招募「驅猴人」2名，工作...

花蓮市區停車格嚴重不足 縣府盡速增設

蘇花改通車帶來車潮，不過市區停車格卻嚴重不足，花蓮市區路邊停車格約1319格、路外停車3848格，每當連假時，車位一位難...

宜蘭第一輛…八旬嬤捐後勤車 助婆媽防火宣導

宜蘭有6個防火宣導義消分隊，成員多是婆婆媽媽等家庭主婦，她們頂著烈日或雨天，騎車挨家挨戶防火宣導，82歲的林蔡阿娥女士十...

台東議員陳宏宗退黨 藍營慰留

高雄市長韓國瑜罷免案通過，藍營士氣重挫，曾代理國民黨台東縣黨部主委、當過副議長的縣議員陳宏宗，昨天發出退黨聲明，國民黨縣...

基隆漁村小旅行 賞生態、海染布

基隆市政府力推望海巷海灣串聯計畫，結合海科館鄰近觀光資源開發1日遊行程，最大賣點是體驗用薯榔染魚網的先民智慧，帶領遊客到...

基隆漁村小旅行 到大坪海岸用海水染布成最大賣點

基隆市政府力推望海巷海灣串聯計畫，結合海科館鄰近觀光資源開發1日遊行程，最大賣點用薯榔染魚網的先民智慧，帶領遊客到大坪海...

跟著廚師逛菜市場 體驗花蓮市場文化及變遷

花蓮市公所辦理「2020小城生活—來去菜市仔」活動今天登場，首場「跟廚師一起逛菜市場」由鼎園主廚的鄧家怡帶領大家前往中華...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。