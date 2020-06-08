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紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
紙風車劇團位在八里的倉庫被燒毀，基隆市議員張顥瀚今早總質詢時，建議市府開放要塞司令部與劇團合作，基隆市長林右昌表示樂觀其成。記者邱瑞杰／攝影
紙風車劇團位在八里的倉庫被燒毀，基隆市議員張顥瀚今早總質詢時，建議市府開放要塞司令部與劇團合作，基隆市長林右昌表示樂觀其成。記者邱瑞杰／攝影

紙風車劇團位在新北市八里的倉庫發生大火，考慮異地重建。基隆市議員張顥瀚今早總質詢時，建議市府釋出公有閒置空間，開放優質藝文團體使用，培育基隆在地劇團。基隆市長林右昌表示，會與紙風車洽談，歡迎搬來基隆，修復中的要塞司令部是合適據點。

紙風車劇團位在八里的工作室6月6日發生大火，劇團指「紙風車三六八鄉鎮市區兒童藝術工程」、「紙風車青少年反毒戲劇工程」、「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」三大公益演出布景、道具、燈光、音響等硬體設備全付之一炬。

張顥瀚今天上午在議會總質詢時說，這場大火重創紙風車，短期內恐無法恢復演出能量。被燒燬的倉庫是違建，可能無法原地重建，建議市府主動伸出善意的手，運用公有閒置空間，協助紙風車重建，同時把劇團藝文能量拉進基隆。

張顥瀚提出正濱漁港旁紅磚屋、修復中的要塞司令部兩個地點，認為都適合以租用等方式，開放讓紙風車劇團進駐，官民合作，把文化底蘊能量帶來基隆，培養在地劇團。

林右昌表示，上任後推動文化扎根工程，把藝文活動帶進社區生活場域，希望孩子和市民不要只有進入文化中心等室內空間，才能欣賞演出，就是受紙風車劇團啟發。

林右昌說，紙風車劇團執行長李永豐是基隆女婿，李妻是和平島人，市府曾和劇團合作，提升兒童看戲水準和次數，努力推動藝術平權概念。火災後第一時間就和李聯絡，表達劇團若需社會捐助可給予協助，至於紙風車是不是乾脆整個搬來基隆，市府樂觀其成。

張顥瀚提出的兩個地點，林又昌認為要塞司令部比紅磚屋適合，因為司令部空間比較大，過去是軍事設施，充滿軍管、警總戒嚴威權象徵，如果像紙風車這樣的劇團能夠進駐，變成展演、人才培育基地，或是相關產業商業運作平台，是很有意義、值得思考的事情。

紙風車 基隆 大火

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