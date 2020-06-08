台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

因陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發台東市豐年、康樂、中正、豐里、寶桑等多里里長與里連署，今天上午到縣府陳情反對，台東縣長饒慶鈴收下陳情書後，當場表示，縣府會盡力協調軍方來跟居民溝通，整個過程要讓市民安心。

台東市豐年里里長張瑞武、中正里里長張豐真、寶桑里里長潘調志、康樂里里長張清標及市民代表張品澤、陳慶忠等十餘人代表前往台東縣政陳情。

張瑞武等表示，民眾不反對國防， 只是陸軍航特部進駐豐年機場，居民已連署表達反對，但軍方似乎仍執意進駐，因豐年機場周邊共有育仁中學、豐田國中及國小、豐年國小及台東大學附屬特殊教育學校，且居民已忍年豐年機場民航機噪音20餘年，雖有噪音補助，但居民不願再以領取補助方式來忍受更多的噪音。

張瑞武等指出，陸軍航特部在台南歸仁、桃園龍潭、台中新營等營區引發附近居民抗議，已屢見不鮮，希望陸軍航特部三思，別讓國內又多一處憎怨陸軍航特部的地方。