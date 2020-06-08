聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調
因陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發台東市豐年、康樂、中正、豐里、寶桑等多里里長與里連署，今天上午到縣府陳情反對，台東縣長饒慶鈴收下陳情書後，當場表示，縣府會盡力協調軍方來跟居民溝通，整個過程要讓市民安心。
台東市豐年里里長張瑞武、中正里里長張豐真、寶桑里里長潘調志、康樂里里長張清標及市民代表張品澤、陳慶忠等十餘人代表前往台東縣政陳情。
張瑞武等表示，民眾不反對國防， 只是陸軍航特部進駐豐年機場，居民已連署表達反對，但軍方似乎仍執意進駐，因豐年機場周邊共有育仁中學、豐田國中及國小、豐年國小及台東大學附屬特殊教育學校，且居民已忍年豐年機場民航機噪音20餘年，雖有噪音補助，但居民不願再以領取補助方式來忍受更多的噪音。
張瑞武等指出，陸軍航特部在台南歸仁、桃園龍潭、台中新營等營區引發附近居民抗議，已屢見不鮮，希望陸軍航特部三思，別讓國內又多一處憎怨陸軍航特部的地方。
饒慶鈴說，豐年機場內的特種搜救隊基地是否要改為陸軍航空特戰部隊基地，讓阿帕契直升機進駐，當地鄰近台東市市中心，噪音問題會讓很多民眾擔心，里長們都有疑慮，縣府願意居中協調，讓軍方來跟民眾溝通，整個過程要讓市民安心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言