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台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場。記者羅紹平／攝影
陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場。記者羅紹平／攝影

陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發台東市豐年、康樂、中正、豐里、寶桑等多里里長與里連署，今天上午到縣府陳情反對，台東縣長饒慶鈴收下陳情書後，當場表示，縣府會盡力協調軍方來跟居民溝通，整個過程要讓市民安心。

台東市豐年里里長張瑞武、中正里里長張豐真、寶桑里里長潘調志、康樂里里長張清標及市民代表張品澤、陳慶忠等十餘人代表前往台東縣政陳情。

張瑞武等表示，民眾不反對國防， 只是陸軍航特部進駐豐年機場，居民已連署表達反對，但軍方似乎仍執意進駐，因豐年機場周邊共有育仁中學、豐田國中及國小、豐年國小及台東大學附屬特殊教育學校，且居民已忍年豐年機場民航機噪音20餘年，雖有噪音補助，但居民不願再以領取補助方式來忍受更多的噪音。

張瑞武等指出，陸軍航特部在台南歸仁、桃園龍潭、台中新營等營區引發附近居民抗議，已屢見不鮮，希望陸軍航特部三思，別讓國內又多一處憎怨陸軍航特部的地方。

饒慶鈴說，豐年機場內的特種搜救隊基地是否要改為陸軍航空特戰部隊基地，讓阿帕契直升機進駐，當地鄰近台東市市中心，噪音問題會讓很多民眾擔心，里長們都有疑慮，縣府願意居中協調，讓軍方來跟民眾溝通，整個過程要讓市民安心。

陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場。本報資料照片／國防部提供
陸軍航空特戰部隊有意讓AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場。本報資料照片／國防部提供
台東市多個里長今天上午到縣府陳情，反對陸軍AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，縣長饒慶鈴（右三）受理陳情書。記者羅紹平／攝影
台東市多個里長今天上午到縣府陳情，反對陸軍AH-64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，縣長饒慶鈴（右三）受理陳情書。記者羅紹平／攝影

台東 陸軍 機場

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