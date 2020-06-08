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特殊工作月薪23800元 台東延平鄉公所為農作徵驅猴人
台東縣延平鄉台灣獼猴危害農作問題嚴重，今年再度編列臨時短期人力預算，以基本工資月薪2萬3800元招募「驅猴人」2名，工作內容巡邏全鄉各村落農田，見有獼猴危害農作就放鞭炮驅趕，也成為台東，甚至可能是全台最特殊工作。
延平鄉公所產業觀光課長許鴻文說，驅猴人報名期限至今天下午5點截止，目前詢問度頗高，臨時人力雇用期3個月，預定6月15日上工至9月15日止，鄉內鳳梨等農作採收完。
延平鄉目前進入鳳梨採收期，但野生台灣獼猴的動作比人還快，挑剩的才輪到農採收。
延平鄉胡姓農民說，不是不讓猴子吃， 是猴子很糟蹋食物，只要猴群掃過，農田裡都是猴子啃咬過鳳梨，很多都是被咬一口就丟棄在地上，看了心痛，他種了3000棵鳳梨，採收時才剩一千多顆。
2年前，台灣獼猴從保育類野生動物降級為一般類，但還是不能隨意獵殺，只能驅離，延平鄉猴害嚴重，鄉公所今年再度編列臨時短期人力預算，徵求專職「驅猴人」2名，月薪2萬3800元。
延平鄉公所表示，驅猴人雇用期為3個月，上班時間為每天清晨4至8點、下午3點至晚上7點（猴群活動時間）；工作內容為鞭炮驅趕獼猴、降低農作物損害防治。
鄉公所產業觀光課指出，最近3個月內，延平鄉除鳳梨進入產節，接著有南瓜、玉米等，農民無法整天待在田裡守候，由鄉公所雇人放鞭炮驅猴，猴子看到人站在那邊就不敢靠近。
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