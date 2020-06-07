打造原民文藝人才基地 台東原民才藝競賽引入導師制
台東縣邁入第4年的2020年「風起原舞、樂動台東」原民才藝競選，今年首度引入「導師制度」，今天下午在台東原住民文創聚落戶外廣場舉行決選，由明星導師王宏恩、阿爆、朱克遠、林群哲各自選出輔導的參選者，打造專屬團隊培育課程，為台東培育更多原住民表演藝術人才。
今年活動分為「樂團組」及「樂舞組」，從初賽選出9支表演團隊晉級今天下午3至5點的決賽，下午5點30分，由台東縣政府秘書長陳明仁宣布獲勝名單，其中樂舞組為杵音文化藝術團、知本國中「大地之舞」；樂團組為長濱國中長鼓原舞、貳陸樂團。
縣政府原民處表示，杵音文化藝術團等4支獲勝表演團隊，將由金曲歌手阿爆、王宏恩，以及知名街舞老師林群哲、現代舞者朱克遠4人打造專屬團隊培育課程，個別指導、訓練。
陳明仁期待藉由導師制度，打造台東成台灣原住民族文化藝術發展基地，開創台東原民樂舞品牌。縣政府原民處表示，預定8月至10月間辦理「風起原舞樂動台東音樂會」，展現專業培訓成果。
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