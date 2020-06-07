基隆漁村小旅行 到大坪海岸用海水染布成最大賣點

基隆市政府力推望海巷海灣串聯計畫，結合海科館鄰近觀光資源開發1日遊行程，最大賣點用薯榔染魚網的先民智慧，帶領遊客到大坪海岸，除了欣賞美景，觀看潮間帶生態，還能做海水染布，遊程兼具知性與感性。

基隆海科館範圍的潮境公園，過去每年遊客數超過2百萬人次。市府已興建望海藍帶自行車道，一步步串連望海巷、長潭里和八斗子，開發帶狀旅遊路線。

市府今年推動望海巷海灣串聯計畫，委外規畫漁村小旅行活動，結合八斗子產業觀光促進會、長潭社區發展協會和海科館資源，行程包括參觀海科館、享用漁村料理、薯榔染布紮、綁、纏技法教學、八斗子社區巡禮參觀魚寮、草鞋教穿、海蝕平台體驗行、薯榔染布海水漂洗。

今年受到疫情影響，國內觀光業大受打擊。現在國內解封，產發處日前邀旅行社、部落客組團踩線，希望打開知名度，帶進更多國旅遊客到基隆深度旅遊。

產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，透過漁村深度旅遊，遊客可以了解當地文化風情、海洋科學知能，體驗傳統薯榔染網（布）技法，還會帶遊客走讀八斗子漁村老街魚寮、大坪海岸，和早年漁家媽媽一樣穿草鞋到潮間帶採收海藻。