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跟著廚師逛菜市場 體驗花蓮市場文化及變遷

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所辦理「跟廚師一起逛菜市場」活動，除了體驗主廚走訪傳統市場的採購哲學，也能了解花蓮老市場變遷。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所辦理「跟廚師一起逛菜市場」活動，除了體驗主廚走訪傳統市場的採購哲學，也能了解花蓮老市場變遷。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所辦理「2020小城生活—來去菜市仔」活動今天登場，首場「跟廚師一起逛菜市場」由鼎園主廚的鄧家怡帶領大家前往中華市場，除了體驗主廚走訪傳統市場的採購哲學，也能了解花蓮老市場變遷，還能品嘗主廚的拿手好菜。

建於民國39年的中華市場，是花蓮70年的老市場，曾榮獲經濟部評選優良市集三星認證，販賣新鮮豬肉、雞肉、海鮮、蔬菜及水果，許多攤商都已交棒至第二代，甚至第三代經營。

活動吸引25名民眾參加，在市場分為2條路線，一條由鄧家怡主廚介紹如何依照料理挑選食材，帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅；第二條路線則由鄧主廚的岳母羅玉蘭介紹，她曾在中華市場外圍開麵店多年，與市場許多攤商都是老朋友，為大家介紹市場變遷，並介紹各家名店。

鄧主廚今天準備8道菜色，有桶仔雞、鹽烤台灣鯛、絲瓜悶蛤蜊、冬瓜雞湯等，當季蔬菜、水果都入菜，花蓮市長魏嘉賢及參加的民眾分批進廚房看廚師料理，最後一起品嚐美食。

花蓮市公所表示，第二場次將在7月11日舉辦，由菜米迦主廚蔡毓惠帶民眾逛中山市場，也將品嚐他的拿手好料理。活動日前三周上午開放報名，跟廚師逛市場活動持續到10月24日，詳細活動資訊，請上花蓮市公所官網查詢。

海鮮 菜色 傳統市場

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