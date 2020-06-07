花蓮市區停車格不足 縣府盡速增設

蘇花改通車帶來車潮，不過市區停車格不足，花蓮市區路邊停車格約1319格、路外停車3848格，每當國定連假時，車位一位難求。議員批縣府增闢車位計畫牛步，也未解決市區交通壅塞等問題。縣府回應，已設法增闢停車格，並歡迎私人提供土地作為停車場。

縣議員張美慧表示，花蓮市區長久存在交通壅塞及停車位不足問題，雖然縣府短期在中山路增畫45格、和平路預計增畫60格，以及北濱段、福德段建設臨時停車場，但興建日出大道取消217格停車位，停車格依舊不足。

張美慧指出，許多停車場皆因審查及都市計畫變更尚未完成，甚至客運轉運站計畫也卡在都市變更，建議縣府在市區熱點應闢建平面停車場，可利用閒置縣有地、各機關閒置土地、私人土地等，並在學校、花蓮文創園區等附近，著手評估是否興建地下停車場，解決停車位一位難求問題。

縣府表示，針對火車站附近，已提出計畫將在站前廣場興建地下停車場，原規畫280格停車位，公路總局下修至200格，福德、四維段的大型停車空間，目前還在進行都市計畫徵收作業，需要時間。