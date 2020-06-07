台東400人清海淨岸 清除廢棄漁網及垃圾1225

台東縣環境保護局、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天在台東各地合辦的「浪漫愛清海」活動，吸引近400人參與，從上午8點至中午，共清除垃圾、廢棄漁網等計1225公斤。

台東縣環保局表示，今天活動在加路蘭遊憩區等地展開，除了淨灘、淨港，還有淨海活動，其中淨灘共撿拾垃圾259公斤，另由潛海人員在富山護魚區潛入海底，進行海底覆網垃圾清除，共清除廢漁網及垃圾656公斤、動員漁船在新港漁港海面打撈垃圾淨港，撿拾垃圾計310公斤。