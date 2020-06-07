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東大門夜市人潮破萬買氣回升 攤商盼振興券能找零

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮東大門夜市人潮回流，停車場也停滿車。圖／東大門夜市榮譽主委林文松提供
花蓮東大門夜市人潮回流，停車場也停滿車。圖／東大門夜市榮譽主委林文松提供

今天防疫大解禁，被列為人潮示警區的花蓮東大門夜市，近日人潮已破萬人次。夜市主委表示，多日零確診讓民眾願意逛夜市，甚至深夜11時仍有遊客，但買氣仍偏低，只有疫情前的6、7成，不過仍對於解禁後的市場感到樂觀。針對振興三倍券能不能找零，攤商希望政府應該盡快訂出詳細規定。

東大門夜市福町夜市主委黃家明說，多日零確診加上防疫解禁，假日幾乎人潮都破萬人，感覺恢復疫情前的人潮，雖然買氣是之前的6、7成，仍對於未來市場蠻樂觀，建議中央能把夜市從人潮示警區解禁。

東大門夜市榮譽主委林文松表示，近日疫情趨緩又天氣熱，夜市人潮很多，像昨天到深夜11時30分還是很多人逛，攤商也跟著較晚收攤，認為買氣有回來一半，相信未來人潮跟買氣都會恢復至全盛時期。

針對振興三倍券，李姓攤商認為，目前細項規定還沒出來，要怎麼找零、如何核銷，希望能快點公布，應該要明確規範，否則振興券對攤商來說效果有限，除非是民眾合資一起買，但這樣太不便民。

花蓮縣政府自5月開始，對於夜市392間店家，每月調降租金20%，減租以3個月為期。縣府觀光處表示，自疫情發生以來，東大門夜市積極配合中央防疫措施，除每月進行環境消毒及每天清潔公廁外，攤商營業時需戴口罩，同時自主加強攤位清潔及食品衛生，讓民眾逛遊夜市吃得安心也玩得放心。

花蓮東大門夜市近一周人潮破萬，買氣也逐漸回升，攤商對於防疫解禁後市場感到樂觀。本報資料照片
花蓮東大門夜市近一周人潮破萬，買氣也逐漸回升，攤商對於防疫解禁後市場感到樂觀。本報資料照片

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