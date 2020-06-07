台東卑南溪口海灘蓋大樓？ 其實是建修築海堤碼頭沉箱

台東市卑南溪出海口北岸沙灘上，最近矗立兩座看似大樓建築體，引人好奇，海灘上建屋不違法嗎？其實這兩座大型建築體，都是縣府農業處要修築富岡漁港海堤與碼頭颱風災損用的大型沉箱，預定6月底前完成，7月颱風來臨前投放。

台東市富岡漁港東堤防在2015年因蘇迪勒颱風，造成1顆沉箱破損，2016年莫蘭蒂颱風再破損另一顆沉箱，導致富岡漁港航道口碼頭塌陷，燈塔被浪捲走。

經縣府配合漁港擴建客輪專用碼頭，爭取中央補助約5.25億元經費，但因工程技術複雜產難度高，前後歷經7次發包，才在去年4月完成招標，隨後展開富岡漁港災修與增建客輪專用碼頭工程。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東市區卑南溪出海口北岸正在建造的兩座大型沉箱，長25公尺、寬30公尺、高16公尺，相當於六層樓高，預定今年6月底前可完成，並趕在７月颱風季節來臨前投放。

他說，大型沉箱投放後，約露出5、6公尺高出海平面，可在沉箱內填入砂石、消波塊等，再以鋼筋混凝土封頂，就形成大家看到的碼頭與堤防。