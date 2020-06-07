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千年檜木遭凌遲式支解 有人盼它當控訴活教材

中央社 / 台東縣7日電

林務局和森林警察去年在宜蘭破獲山老鼠盜伐檜木，其中一棵千年檜木慘遭山老鼠凌遲式支解，讓人看了心疼，有人希望讓它以自身的傷痕控訴山老鼠。

去年初林務局羅東林管處和森林警察隊接獲情資，在宜蘭和桃園交接處的明池附近有山老鼠潛入盜取珍貴的檜木。

經過一個多月的跟監查緝，順利偵破山老鼠集團，將3名嫌犯移送地檢署偵辦。這群山老鼠恣意砍伐珍貴樹木，取下樹瘤做藝品，整棵樹從根部活生生被鋸開，猶如開膛剖腹，情狀悽慘。

其中一棵千年檜木被鋸的亂七八糟，宛如被凌遲式支解，一塊一塊從樹幹上被取下，留下的傷痕讓人看了心痛。

曾經在附近從事動物調查的生態研究員莎韻說，很遺憾來不及挽救這棵神木，當初如果可以適度開闢這條路線，讓登山人進去健行，反而能適度阻止山老鼠，就能阻止山老鼠繼續在這裡秘密的盜伐檜木。

莎韻說，幸好林務局和森林警察已將這個山老鼠集團繩之以法，她建議，可以像台東利嘉林道被開膛剖腹的千年牛樟一樣，也讓它挺身而出，用自己的傷痕當作活教材，控訴山老鼠，並當作環境教育和守護台灣瑰寶森林的活教材。

林務局–森活情報站表示，林務局的同仁確實很用心在查緝山老鼠，但防治山老鼠的上策就是事先避免讓盜伐案件發生。當地林管處會盡快評估改善出入動線的可行性，讓更多熱心民眾能跟林務局一起守護山林。

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