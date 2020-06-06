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67大解封之後 指揮中心仍需迎戰「內憂」 與「外患」

守護環境 水保局花蓮分局培圳水保教育志工　

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供
水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供

汛期已到，農委會水土保持局花蓮分局加強防汛準備，也持續做水土保持教育宣導，繼3月培訓土石流防災專員後，近日又辦理水土保持教育志工培育專業訓練，協助教育宣導及山坡地違規使用通報工作。

水土保持局花蓮分局長陳淑媛說，花蓮縣土石流潛勢溪流有170條，汛期到了，花蓮分局近日已密集跟縣內各鄉鎮公所聯繫，確認土石流潛勢區的資訊，也準備重機械，若災害發生時，可作災中應變之用。

此外，為普及與增進水土保持教育宣導，花蓮分局4、5日兩天在瑞穗鄉舞鶴社區活動中心辦理解說志工培育專業訓練，對水土資源保育有興趣及熱誠的志工及在地居民共40人，協助教育宣導及山坡地違規使用通報工作。

培訓工作由分局長陳淑媛、花蓮分局課長張志豪，及水土保持技師鍾東宏，還有陳紫娥、林辰雄、謝仁壽多位老師作經驗分享。陳淑媛分享舞鶴地區如何由日據時期演變至今的社區、歷史、人文、農村再造過程，搭配現代地質與劇烈氣候變遷下的演變，讓學員大有收穫。

水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供
水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供
水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供
水土保持局花蓮分局近日培訓水保教育尖兵，盼共同守護在地水土保持資源。圖／水保局花蓮分局提供

土石流 氣候變遷

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