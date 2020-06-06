影／美人魚海科館首演 沒空氣瓶有魚尾小朋友驚呼連連

國立海洋科技博物館與海洋委員會合作辦理的人魚藝術表演，今天首場演出，不同於一般的表演活動，人魚是屬於一種自由潛水的一種，沒有使用空氣瓶，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋，藉由水下單蹼及身體律動在水中悠游，是一項有難度的水域運動項目，小朋友看得警呼連連。

人魚演出是屬於一種自由潛水的一種，沒有使用空氣瓶，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋，藉由水下單蹼及身體律動在水中悠游，是一項有難度的水域運動項目。

原本可以兩腳開開自由自在的活動，套上魚尾以後，因雙腳會被束縛，很容易會感到沒有安全感，不僅如此，還要在水裡擺出優雅動人的姿態，搭配現場的海劇劇場演出，可以說是相當不容易。

台灣人魚藝術學院創辦人楊心元教練說，人魚其實就像是水中的美姿美儀，事前的訓練非常多，除了基礎的自由潛水，還有舞蹈、瑜珈；健身等訓練自己的核心力量與肌耐力，還要時時注意自己的從容不迫的美感，表演的時候也會透過一些冥想來讓自己達到最好的狀態。

人魚的養成非常不容易，需要非常長時間的專業訓練，除了努力也還要靠天分，每一次下水搭配動態演出大約一分多鐘，因為具有一定危險性，在每一次的演出中都會有戒護人員來協助。這次擔任戒護的唐賀群老師說，以往在人魚練習的過程中也會有發生低氧沒有氣的情況，這時候就要趕緊做安全的處理，要想突破人魚的演出除了緊密的練習，更重要的還要克服自己的心魔，在忍耐以及放鬆當中就能在水裡悠遊自得。

海洋委員會莊慶達副主委也蒞臨現場，希望透過這樣的人魚藝術海廢展演，可以讓大家更能瞭解減塑以及海洋永續的觀念。