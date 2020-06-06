宜蘭壯圍哈密瓜上市 產期至6月底
宜蘭縣壯圍鄉盛產哈密瓜今天正式上市。當地農會表示，受日前大雨影響，今年產量不到7萬顆，產期只到6月底。
壯圍鄉農會哈密瓜上市與智慧農業發表會，上午在壯圍鄉新南農園溫室舉辦，宜蘭縣長林姿妙前往參與。
壯圍鄉農會總幹事陳玉華受訪說，壯圍鄉盛產哈密瓜，每年6月初到月底是產期。今年當地果農共種植15公頃，原本預計生產15萬顆，但受日前連續大雨影響，產量不到7萬顆；雖產量減少，但每顆品質都很甜脆。
林姿妙表示，全國農業除面臨從農人口老化、缺工等問題，又因極端氣候影響，讓種植於戶外的農作物狀況普遍不佳。
她指出，為降低農民損失，提高農民從農意願，縣府與壯圍鄉農會等單位選定新南農園做為智農科技示範場域，透過佈建環境感知偵測器、自動控制設備、生物費洛蒙誘捕盒等，藉由偵測感知蒐集周遭環境的溫溼度、雨量、日照、土壤酸鹼、土溫、含水量、肥力、入侵蟲數等數據，再透過人工智慧系統輔助判斷，可即時通報農民經由手機開啟風扇調溫、自動灑水、精準施肥灑藥等半自動化作業，讓農民省時省工省力，減輕天然災害與病蟲害多重威脅。
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