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全台最大鄉 秀林鄉中區幸福巴士上路補足公路運輸拼圖

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰說，中區幸福巴士上路完善公路運輸網絡，讓全鄉部落都有幸福巴士搭乘。圖／秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰說，中區幸福巴士上路完善公路運輸網絡，讓全鄉部落都有幸福巴士搭乘。圖／秀林鄉公所提供

花蓮縣秀林鄉是全台最大鄉鎮，幅員占全縣三分之一，鄉公所與公路總局合作，去年底南、北線幸福巴士陸續上路，中區也從這個月起上路，行經崇德、富世、秀林、景美、佳民等村落，免費搭乘，補足全鄉最後一塊公路運輸的拼圖。

秀林鄉北與宜蘭接壤，南鄰花蓮中區的壽豐鄉，總面積達1642平方公里，屬於太魯閣族為主的原鄉。因交通不便，鄉公所從7年前開始就自編預算推動社福醫療專車與和平社福巴士兩條路線，但因為營運成本高，勢必優縮到鄉內其他建設及社福經費。

鄉公所去年獲公路總局台北區監理所、東華大學東部區域運輸發展中心團隊輔導，分北、中、南三區規畫完善的幸福巴士路網。南北兩線去年底開通，南線從文蘭村的重光部落發車，行經銅門、文蘭各站，一直往北到吉安鄉的慶豐郵局、花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院、至花蓮縣政府等站；北線則以和平為主，從和平村辦公室前廣場發車，行經和中、和平火車站等站，方便鄉民就醫、洽公。

中區巴士這個月初上路，為秀林鄉公路運輸網絡補上最後一塊拼圖。鄉長王玫瑰說，秀林鄉轄區幅員遼闊，以往大眾運輸不完善，只能仰賴客運接駁，但客運路線都以省道台9線為主，對部落長者非常不便，甚至得步行到台9線等車，若是時間沒算好錯過了，又需等下一班車，因此她從前年底上任後，就把改善大眾運輸便利性列為施政首要目標。

王玫瑰表示，感謝縣府、代表會、公路總局的協助，讓北、中、南3路線的幸福巴士順利上路，不只貫穿全鄉，也涵蓋所有部落，讓長者直接在部落就可搭乘巴士，前往市區就醫、洽公，或是轉乘火車都很方便，省去徒步和候車的時間。

花蓮縣秀林鄉中區幸福巴士這個月上路，完善全鄉的公路運輸網絡。圖／秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉中區幸福巴士這個月上路，完善全鄉的公路運輸網絡。圖／秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉中區幸福巴士這個月上路，完善全鄉的公路運輸網絡。圖／秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉中區幸福巴士這個月上路，完善全鄉的公路運輸網絡。圖／秀林鄉公所提供

巴士 太魯閣族 火車站
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