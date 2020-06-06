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慶祝解封迎接新生活 東管處靜淵工作假期手攜手迎曙光

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供
明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供

隨著國內疫情趨緩，明天6月7日，如無意外，是國內連續56天無本土確診病例，中央疫情指揮中心可望解除防疫管制措施，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處7日清晨5點多，將安排參與靜浦工作假期的志工們與部落耆老，以木鼓聲、歌聲，百人攜手迎曙光方式，慶祝「解封」。

由於國內疫情控制得當，國內已連續4個14天無本土病例，東管處也從5日恢復舉辦東海岸部落工作假期「一起彩繪靜浦」，四天三夜的行程中，志工們要跟著國際彩繪設計師林裕強彩繪靜浦部落的房舍，同時也抽空學習划阿美族竹筏、撒八卦網、抓浪花蟹等活動，認識及體驗靜浦的河口文化及生活。

東管處指出，往年靜浦工作假期的重頭戲，工作假期的等結束前一天的清晨，安排志工任站在北回歸線紀念石碑前，在部落孩子們及耆老以鼓聲、歌聲中，百人手拉手迎接晨曦從海平面升起，今年靜浦工作假期6月5日至8日，明天7日第三天依例會安排志工們迎曙光，7日又剛好是國內解封日，志工與部落耆老手牽手迎曙光，是很另類的慶祝方式。

東管處表示，在6月7日靜浦的朝陽升起的那一刻，在北緯23.5度北回歸線上，第一道燦耀陽光灑落在台灣的土地上，國人將手拉手迎接溫暖而美好的疫後新生活，格外有意義。

明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供
明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供
明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供
明天解封，東管處將往年慣例，安排靜浦工作假期志工們與落耆老手牽手迎曙光慶祝。圖／東管處提供

疫情 迎曙光
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