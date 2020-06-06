聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶祝解封迎接新生活 東管處靜淵工作假期手攜手迎曙光
隨著國內疫情趨緩，明天6月7日，如無意外，是國內連續56天無本土確診病例，中央疫情指揮中心可望解除防疫管制措施，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處7日清晨5點多，將安排參與靜浦工作假期的志工們與部落耆老，以木鼓聲、歌聲，百人攜手迎曙光方式，慶祝「解封」。
由於國內疫情控制得當，國內已連續4個14天無本土病例，東管處也從5日恢復舉辦東海岸部落工作假期「一起彩繪靜浦」，四天三夜的行程中，志工們要跟著國際彩繪設計師林裕強彩繪靜浦部落的房舍，同時也抽空學習划阿美族竹筏、撒八卦網、抓浪花蟹等活動，認識及體驗靜浦的河口文化及生活。
東管處指出，往年靜浦工作假期的重頭戲，工作假期的等結束前一天的清晨，安排志工任站在北回歸線紀念石碑前，在部落孩子們及耆老以鼓聲、歌聲中，百人手拉手迎接晨曦從海平面升起，今年靜浦工作假期6月5日至8日，明天7日第三天依例會安排志工們迎曙光，7日又剛好是國內解封日，志工與部落耆老手牽手迎曙光，是很另類的慶祝方式。
東管處表示，在6月7日靜浦的朝陽升起的那一刻，在北緯23.5度北回歸線上，第一道燦耀陽光灑落在台灣的土地上，國人將手拉手迎接溫暖而美好的疫後新生活，格外有意義。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言