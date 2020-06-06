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影／基隆大武崙沙灘好久沒這麼多人 遊客：提早大解封
隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，基隆市今天出大太陽，天氣非常炎勢，外木山大武崙沙灘爆戲水人潮，遊客享受日光浴，親子、情侶、朋友等跳入海中嬉戲，暢快消暑，都沒有戴口罩，一名遊客說「沙灘好久沒這麼多人了，我們提早解封」。
隨著國內疫情緩解，明天起全台大解封，民眾進入防疫新生活，各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，搭乘大眾運輸的限制也逐漸解除，民眾對明天的解封，充滿期待。
基隆市今天酷熱，高溫讓人受不了，紛紛都往海邊跑，外木山上午有很多車潮，大武崙沙灘在10點多就擠滿人，到馬中午人更多，金山中角灣沙灘沖浪、戲水人潮也很多，遮陽帳篷在沙朵朵開，夏日海邊的人潮「回來了」。
住基隆穿上泳裝和男朋友到大武崙沙灘泳泳一名女遊客說，「沙灘好久沒這麼多人了，今天天氣太好了，我們提早解封了」，她說，沙灘很空曠，有足夠社交距離，因為要跳入中，戴口罩不方便，大家都沒戴口罩。她男友說，到海邊不用戴口罩，他要大口吸海水的味道。
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