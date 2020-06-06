10月底前參加友善賞鯨行程 有機會獲限定賞鯨徽章

新冠肺炎疫情7日大規模解禁，隔天正是「國家海洋日」，海洋保育署表禦，到東台灣賞鯨豚正是時機，鼓勵國人多走出戶外，即起到10月底前，只要到宜蘭、花蓮及台東參加支持友善賞鯨精神業者的活動及行程，就有機會獲得的限定款賞鯨徽章。

台灣東部海岸有30種以上的鯨豚出沒，約占世界鯨豚種類的三分之一，目前疫情趨緩，適合安排海洋遊憩活動，鼓勵國人把握欣賞鯨豚的好時機。

海保署表示，由於過去賞鯨熱潮時，民眾因為希望能近距離觀察鯨豚，發生賞鯨船隻追逐鯨豚，干擾鯨豚生態情事，海保署為此推動「友善賞鯨」，製作台灣海域賞鯨指南，讓民眾瞭解如何正確賞鯨，也提醒國人避免因不當的賞鯨行為，不小心觸犯野生動物保育法。

海保署表示，今年東部有6家業者認同友善賞鯨理念，願意配合在出船時加強教育宣導，也協助鯨豚目擊回報，並自願遵循友善賞鯨原則 ，為鼓勵民眾共同響應，即日起只要參加這6家業者的友善賞鯨行程，就有機會獲得當月主題限定的賞鯨徽章一枚。