影／宜蘭AI農園選壯圍示範 以人工智慧省工省力又減災

宜蘭縣政府與科技公司合作，在農園引進人工智慧，選定壯圍鄉新南地區為智慧科技農園示範場域，佈建環境感知偵測器，透過系統輔助判斷，即時通報農民經由手機開啟風扇調溫、自動灑水、精準施肥灑藥等半自動化作業，讓農民省時省工省力又減災。

為降低農民損失，提高農民從農意願，宜蘭縣政府、壯圍鄉農會與交通大學智慧農業團隊天龍安全科技公司合作，選定壯圍新南農園作為智農科技示範場域，公私協力布建智農科技設施與設備。

縣長林姿妙今天表示，全國農業除面臨從農人口老化、缺工等問題，又因極端氣候影響，強降雨、颱風、高低溫差變化等，使種植於戶外之農作物狀況普遍不佳，計畫只是個開端，未來縣政府將持續透過產、官、學的資源，協助更多農民建置智慧化溫網室與設施。

宜蘭縣政府農業處指出，新南智農科技溫室佈建環境感知偵測器、人工智慧判斷模組、自動控制設備、生物費洛蒙誘捕盒、高速實驗影像傳輸等裝置，藉由偵測感知，蒐集周遭環境的溫溼度、雨量、日照、氣壓、土壤酸鹼、土溫、含水量、肥力、入侵蟲數等數據。