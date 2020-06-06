影／宜蘭「瓜王」新世紀哈密瓜上市 產量剩半嘗鮮要早

被譽為「瓜中之王」的宜蘭縣壯圍鄉新世紀哈密瓜今天上市，但先受2月寒流再遭豪大雨等影響，產量剩不到一半，個頭比較小，不過，甜又脆，每年都供不應求，今年產量少，產期約20天。

新世紀哈密瓜原產在新疆，早年引進台灣，只在宜蘭壯圍種植成功，種植地以蘭陽溪床及附近的壯圍鄉新南地區為主，當地因白天高溫，晚上溪床有風降溫，日夜溫差大，瓜果既甜且脆。

但因哈密瓜嬌貴難種，無法大面積推廣，壯圍鄉新世紀哈密瓜約15公頃到25公頃，每公頃1萬株、每株長1顆，今年種15公頃，預計生產15萬顆，但因遇寒流、大雨等影響，今年剩一半，甚至更少。

宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山、壯圍鄉農會理事長林听洲、常務監事林登益、總幹事陳玉華等人，今天(6日)宣布哈密瓜正式上市，但提醒消費者把握時機嘗鮮。