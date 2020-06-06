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影／宜蘭「瓜王」新世紀哈密瓜上市 產量剩半嘗鮮要早
被譽為「瓜中之王」的宜蘭縣壯圍鄉新世紀哈密瓜今天上市，但先受2月寒流再遭豪大雨等影響，產量剩不到一半，個頭比較小，不過，甜又脆，每年都供不應求，今年產量少，產期約20天。
新世紀哈密瓜原產在新疆，早年引進台灣，只在宜蘭壯圍種植成功，種植地以蘭陽溪床及附近的壯圍鄉新南地區為主，當地因白天高溫，晚上溪床有風降溫，日夜溫差大，瓜果既甜且脆。
但因哈密瓜嬌貴難種，無法大面積推廣，壯圍鄉新世紀哈密瓜約15公頃到25公頃，每公頃1萬株、每株長1顆，今年種15公頃，預計生產15萬顆，但因遇寒流、大雨等影響，今年剩一半，甚至更少。
宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山、壯圍鄉農會理事長林听洲、常務監事林登益、總幹事陳玉華等人，今天(6日)宣布哈密瓜正式上市，但提醒消費者把握時機嘗鮮。
陳玉華指出，新世紀哈密瓜產期約只有20天，今年量少外，因2月寒流，瓜果個頭比較小，往年每顆可達3台斤，今年約1.5到2台斤，不過，品質仍維持，價格上則依等級而定，最平價的每台斤約80元起跳，民眾可以上壯圍鄉農會網站查詢或到新南地區產地選購。
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