花蓮青年住宅傳退訂 縣府：協助專案貸款對完售有信心

花蓮青年安心成家住宅專案最近進入看屋、簽約階段，有民眾發現除了首筆10萬元訂金，簽約時還要繳40萬元簽約金，打了退堂鼓。縣府建設處昨表示，原本訂金就是10萬元，但當時考量青年剛入社會，買房資金不足因而調降，餘下40萬元待簽約時繳納，已下訂但決定不簽約，會退還訂金，目前完工交屋期程不變，對完售有信心。

青年住宅預定今年11月底完工，縣府從上月9日起，陸續依選屋序號，安排看屋、選屋及簽約作業。住宅戶售價250萬元，有下訂戶在簽約時，發現還要繳40萬元，也擔心之後貸款成數不足，決定退訂。

縣府建設處表示，截至目前為止，已有132戶完成簽約，雖有部分承購戶陸續辦理退訂，但第二期（即108年修正資格後再開放申請者）申請承購戶還有備取300餘戶，已依備取序號陸續通知遞補繳納訂金10萬元。此外，還是接到許多候補，或是來不及申請的民眾洽詢是不是有機會承購，顯示希望購買青年住宅的民眾還是不少。

縣府強調，整體工程預計11月底完工，雖然退訂情況，不會影響完工交屋期程。

除了10萬元訂金、40萬元簽約金，住宅戶後續還有200萬元尾款要付。縣府表示，為協助承購民眾能有較好的貸款條件，已積極與各銀行協調尾款200萬元以專案方式辦理貸款。有關青年安心成家住宅資訊及流程，可上「花蓮縣青年安心成家住宅專區https://house.hl.gov.tw/查詢。