聽新聞
test
0:00 / 0:00
南迴公路施工路段 夜間標示不清駕駛頻誤駛道路
省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，尤其夜間視線不佳，不少駕駛誤駛道路，相當危險。縣府表示，將建請公路單位要求包商改善。
縣府建設處表示，道路施工有監造單位監督，民眾如發現交管、警示措施不落實，可逕行申訴或撥打1999專線反映；將建請公路單位要求包商改善，同時會列入縣道安會報檢討要項。
南迴公路華源段、太麻里外環段及香蘭段，目前正進行路面拋除、管線埋設及排水改善等工程，現場施工單位也擺放標誌示警，但警示標誌不清楚，導致用路人一不留意就開錯路，尤其在夜間情況更危險。
「已經很多車開錯道路了。」吳姓駕駛說，白天還好，一到晚上就真的很危險，很多車開到分道處時，搞不清楚方向，就誤開到對向車道，甚至還有車子開錯，直接切入，後方車輛緊急剎車。
另也有卡車司機表示，警示燈照明不足，分道標誌不清除，加上四線道路三角錐分好幾排，真的很容易開錯路，他已經好幾次遇到對向車開到自己的路上，只能閃大燈提醒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言