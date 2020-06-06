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南迴公路施工路段 夜間標示不清駕駛頻誤駛道路

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，尤其夜間視線不佳，不少駕駛誤駛道路。記者尤聰光／翻攝
省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，尤其夜間視線不佳，不少駕駛誤駛道路。記者尤聰光／翻攝

省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，尤其夜間視線不佳，不少駕駛誤駛道路，相當危險。縣府表示，將建請公路單位要求包商改善。

縣府建設處表示，道路施工有監造單位監督，民眾如發現交管、警示措施不落實，可逕行申訴或撥打1999專線反映；將建請公路單位要求包商改善，同時會列入縣道安會報檢討要項。

南迴公路華源段、太麻里外環段及香蘭段，目前正進行路面拋除、管線埋設及排水改善等工程，現場施工單位也擺放標誌示警，但警示標誌不清楚，導致用路人一不留意就開錯路，尤其在夜間情況更危險。

「已經很多車開錯道路了。」吳姓駕駛說，白天還好，一到晚上就真的很危險，很多車開到分道處時，搞不清楚方向，就誤開到對向車道，甚至還有車子開錯，直接切入，後方車輛緊急剎車。

另也有卡車司機表示，警示燈照明不足，分道標誌不清除，加上四線道路三角錐分好幾排，真的很容易開錯路，他已經好幾次遇到對向車開到自己的路上，只能閃大燈提醒。

省道台9線南迴公路施工路段警示燈照明不足，分道標誌不清除，用路人一不留意就開錯路。記者尤聰光／翻攝
省道台9線南迴公路施工路段警示燈照明不足，分道標誌不清除，用路人一不留意就開錯路。記者尤聰光／翻攝

南迴公路 車道

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