抹茶山五峰旗停車場仍管制 明天宜蘭多項限制適度解封

疫情趨緩，但有的管制仍未解禁，其中，人潮多的宜蘭抹茶山與礁溪鄉五峰旗風景區，今天上午9點40分，因五峰旗停車場停車量達到百分之50，啟動流量管制，不過，宜蘭縣政府因應國內疫情平穩，明天（7日）起有些管制將適度放寬。

宜蘭縣政府指出，依據中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」準則，明天（6月7日）前若維持本土零確診案例，將以「戴口罩或維持安全社交距離、落實實名制、勤洗手」為防疫原則，宜蘭縣政府因應國內疫情平穩，明天（7日）起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範，6月8日起也將恢復縣內125個社區照顧關懷據點及長青食定點共餐，讓民眾逐步回到正常的生活作息。

縣政府表示，隨著疫情趨緩，除恢復前述125據點的共餐服務外，6月7日起將陸續放寬生活防疫規範，包括取消進出縣府機關建物量測體溫措施，各出入口管制也將解除，回歸各局處自行辦理門禁登錄或訪客登記，學校畢業典禮、畢業旅行及校外教學將開放舉行，圖書館、藝文活動場所、社區關懷據點及育兒親子館將恢復各項服務、課程及活動。

縣政府表示指出，若能確實保持安全社交距離、戴口罩或在增設隔板區隔(三項至少符合一項)的前提下，藝文、餐飲及休閒活動可以不受室內100人、室外500人的限制。

不過，縣政府重申，防疫規範雖適時放寬，卻不能輕忽鬆懈，用餐時每桌至多8人，並應採取下列至少1項措施：梅花座、個人餐、公筷母匙、專人分菜或餐點加蓋，且室內保持1.5公尺、室外1公尺之社交距離。

另外，各機關單位人員接觸第一線民眾仍應配戴口罩，並於出入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，採取實名制及環境清消，而民眾搭乘大眾運輸工具，也需持續體溫監測及戴口罩，勤洗手落實安全管理，考量整體口罩需求大致符合需求，6月7日起衛生所假日將停止販售口罩，將能量持續投入在他項防疫工作。