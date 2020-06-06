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影／海科館海洋傳説美人魚將現身 水中精采演出

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
海科館美麗傳説人魚將現身 水中精采演出。圖/海科館提供
海科館美麗傳説人魚將現身 水中精采演出。圖/海科館提供

去年頗受好評的人魚藝術展演，今年國立海洋科技博物館再度與海洋委員會海洋保育署合作，6月起有精采人魚表演。由潛水專業人員，演繹出人魚傳說的優美姿態, 並藉由小劇場表演以及說故事的方式，傳達海洋廢棄物長期以來對海洋和其生物所造成的不便及傷害。

童話故事裡，海洋的美人魚用聲音向巫婆換取了人類的雙腳 ，但因為失去了聲音，最後幻化成泡沫，消失在世界上。當美人魚帶著華麗的魚尾來到國立海洋科技博物館，充滿想像。

首梯活動今明展開，民眾只要購買主題館門票入館，皆可於館內免費參加活動，上午人魚說故事暨cosplay體驗，邀請到基隆說故事協會於主題館兒童廳進行「陸上海洋生物說故事」活動，以說繪本及人魚服裝體驗的方式向小朋友傳達海洋減塑的概念，每場於開始前30分鐘開放排隊取票，僅限額提供30位民眾體驗，結束後還可以在很夯的兒童廳裡做海洋探險，非常歡迎親子報名參加。

下午則邀請到人魚藝術表演團隊，於海科館主題館機械魚池進行「水下海廢劇場」人魚藝術表演。這一群不需要使用空氣瓶，憋一口氣就可以進入水中潛水的自由潛水活動，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋，藉由水下單蹼及身體律動，如同「美人魚」在水中悠游所展開的「人魚運動」，是一項難度非常高的水域運動項目，欣賞之餘，海廢劇場也將向大家傳達海洋環境汙染以及減塑與海洋保育的重要性。

海科館在國家海洋日前夕及端午連續假期推出活動，辦理日期本月為6、7、25、26共四日，7月起至10月底，除9月26日補班日以外，每周六均有常態推出辦理，相關活動資訊可上官網或來電(02)24696000分機8888洽詢。

海科館陳素芬館長表示，海科館除了這次和海委會共同推出的人魚海廢故事及表演劇場接炎炎夏日，還有推出像是獨木舟、浮潛、立槳、潮間帶等暑期限定水域活動，迎接防疫新生活，周邊還有6條步道，以及順勢推出的2天1夜優惠方案，無論是親子、情侶或是團體，皆非常適合在海科館這個場域活動。

海科館產學交流組陳麗淑主任説，水域活動皆有其專業性，海科館所推出的各項親水活動皆搭配合格教練與講師，以安全為第一優先考量，請民眾可以放心體驗，透過活動，希望大家知海、親海後，可以更能了解愛護海洋及永續海洋的重要性。

海科館美麗傳説人魚將現身 水中精采演出。圖/海科館提供
海科館美麗傳説人魚將現身 水中精采演出。圖/海科館提供

海科館 劇場 親子

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