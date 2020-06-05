種電比種田好賺？ 花蓮申請案上百件議員籲注意

農地種電風吹向花蓮，縣府統計，私人土地設置太陽光電發電設備申請截至目前超過百件，以農牧用地居多，花蓮縣中南區已有不少農田被太陽能板取代。縣議員張懷文發現，農民以為租地種電「比種田還好賺」，卻不知道可能衍生稅收、農保資格等後遺症，昨呼籲縣府加強把關，不要讓農民被騙了。

張懷文今天在議會質詢時表示，近來綠能業者紛紛找農地「種電」，不少在鄉間辦小型說明會、送小贈品，以每公頃3、40萬元作誘因，農民不了解情況就和業者簽約。她要求農業、環保、觀光等局處，就農地設置太陽光電板相關問題，包括農保資格、稅賦、太陽能光電板處理等問題說明。

農業處長羅文龍表示，農地設置太陽能光電板時，不能影響到周邊農業環境，且要注意，若農地全數出租，會喪失農保資格，至少要留有一分地，才能保住農民身分；此外，一般農地變特定目的事業用地，可能涉及要繳地價稅、買賣增值稅等，還有承租年限、租約到期後設施如何處置等，農友都要特別留意。

地方稅務局長呂玉枝指出，農地上設置太陽能板，若能維持一定農業使用，仍適用目前停徵的田賦；若不能繼續農業使用，則須改課地價稅，且未來土地移轉時也要繳大筆金額的土地增值稅，都是必須考慮的點。

環保局長饒忠提醒，太陽能板使用15、20年已成廢材，後續處理技術目前在台灣還不是非常成熟，將來要處理的費用相當昂貴，農民與業者簽約時，要注意要求業者收回做合法處理，不然業者離開，處理費恐成農民重擔。