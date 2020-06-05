卜蜂暫停花蓮建場 自救會不接受要求撤資、撤照

卜蜂宣布在未獲共識前，暫停在花蓮設場。反卜蜂自救會今天表示，不接受暫緩，希望縣府趕緊撤照，否則不排除有下一波更大的抗爭。

縣府發言人、副秘書長張逸華強調，卜蜂基於社會企業責任、維護地方和諧，發出聲明表示暫停建場，縣府對此表示尊重，縣府一貫的立場仍是沒有取得共識就撤照。

自救會成員下午到縣府與縣長徐榛蔚及副縣長蔡運煌、縣府副秘書長張逸華及相關局處會談近1小時，會後成員對卜蜂發表「暫停」聲明，做出回應。

「不接受暫緩，希望縣府撤照、卜蜂撤資」。自救會長張家蕙表示，花蓮需要的是觀光產業，在與縣府會談時，已很明白地表示，縣府說沒有共識就撤照，現在就是沒有共識的狀態，希望縣長可以趕快撤照，若持續不撤照，不排除有下一波更大的抗議活動。除卜蜂，他們也反對在花蓮玉里新設的大型養雞場。

自救會副會長Lisin表示，自救會要求的是撤照、撤資，暫緩一點意義都沒有。她表示，今天會到縣府，是因縣長打電話給代表、里長，希望跟自救會溝通，但非常可惜，縣長仍是一樣的說法，表示依法依規，要民眾跟卜蜂溝通，創造三贏，若大家反對了再來撤照。

Lisin表示，暫緩不是自救會要的答案，就是要縣長承諾撤照，但直到到今天都沒聽到他們要的答案，會繼續聯合其他鄉鎮的自救會提出抗議。

鳳林鎮鳳義里長蕭文立強調，暫緩只是緩兵之計，要求卜蜂整個撤出花蓮，地方人士一條心，一定反對到底，「縣府再不撤照，居民很期待趕快進攻縣府」。