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暴力零容忍 宜蘭縣長宣布：即日起擴大臨檢

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭日前砸店開槍，今天再發生槍擊，一人中彈受傷，警方2小時逮10人調查，縣長林姿妙今天在縣議會宣布，暴力零容忍，指示警察局即日起擴大臨檢。圖／警方提供
宜蘭日前砸店開槍，今天再發生槍擊，一人中彈受傷，警方2小時逮10人調查，縣長林姿妙今天在縣議會宣布，暴力零容忍，指示警察局即日起擴大臨檢。圖／警方提供

宜蘭日前砸店開槍，今天再發生槍擊，一人中彈受傷，警方2小時逮10人調查，縣長林姿妙今天在縣議會宣布，暴力零容忍，指示警察局即日起擴大臨檢

宜蘭縣警察局指出，今晨冬山鄉發生槍擊案，事件發生後，警察局立即成立專案小組，過濾現場可疑人、車，鎖定3輛涉案汽車，並在短短2個小時內逮捕10名犯嫌到案，迅速破案，快速消弭縣民的不安，林縣長對警察局迅速破案表達高度肯定，並要求自即日起，透過擴大臨檢、快打部隊等方式，針對暴力犯罪等不法，強勢執法。

警察局表示，只要發生街頭暴力事件，將秉持著「治安零容忍」原則，即時出動快打部隊，運用強勢執法作為，有效壓制現場狀況，鐵腕處理蓄意滋事犯嫌，遏止群眾鬥毆事件，維護治安平穩，還給宜蘭一個安寧的生活環境。

警察 臨檢 槍擊

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