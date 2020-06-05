快訊

比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卜蜂暫停設場 花縣議員：距撤離還有距離，希望是真停

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會農業小組召集人縣議員王燕美上午在縣議會質詢有關卜蜂設場一事，對於卜蜂突然暫停聲明，她說「大公司要有誠信，說話要算話」。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會農業小組召集人縣議員王燕美上午在縣議會質詢有關卜蜂設場一事，對於卜蜂突然暫停聲明，她說「大公司要有誠信，說話要算話」。記者王燕華／攝影

卜蜂今突然宣布因未取得共識，暫停花蓮建場相關計畫。花蓮縣議會農業小組召集人縣議員王燕美說，希望大公司講話要有誠信，這不是文字遊戲，而是真的停了。她說，花蓮以觀光立縣，卜蜂不來設場汙染環境，對地方是一大福音。

「感謝不來花蓮養雞」王燕美說，卜蜂若真的不來花蓮，對地方是一大福音，不會汙染環境，對居民也有交代，這是有胸襟、有擔當的作為。

她表示，除了卜蜂，玉里還有一場規模7萬8千隻的新設養雞場案，也希望能夠停止。至於縣府草擬中的畜牧場管理自治條例，還是要訂，以後畜牧業到花蓮設場才有依循，不過她也提醒，自治條例對大規模養雞場要嚴加把關，也要注意，不能讓縣內多數規模不大的小型雞農受害。

先前呼籲縣府制訂自治條例把關、也是農業小組成員的縣議員蔡依靜表示，卜蜂今天聲明暫停，離地方要求的撤離還有一些距離。不過，問題的根源還是要回到縣府對於自治條例的訂定，希望要廣納畜牧場、民眾等意見，盡快著手制定。

她也要求自治條例中要納入原民部落的部分，畜牧場在部落的開發，一定要落實原基法第21條諮商同意權的精神，徵詢部落意見。

花蓮縣議員蔡依靜表示自治條例還是要盡快制定，並要求納入原基法精神，在部落的開發必須徵詢部落意見。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員蔡依靜表示自治條例還是要盡快制定，並要求納入原基法精神，在部落的開發必須徵詢部落意見。記者王燕華／翻攝

牧場

延伸閱讀

卜蜂宣布 暫停花蓮建場計畫

未獲共識 卜蜂：暫停花蓮建場計畫

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

卜蜂設場惹爭議 花蓮議員提醒縣長：看看六輕發展

相關新聞

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

卜蜂擬在花蓮建場養雞生蛋，引發地方反彈疑慮，卜蜂今午宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

基市府公布公車上或站內能維持社交距離 不強制戴口罩

基隆市政府交通處今天公布，6月7日起搭乘公車大眾運輸戴口罩「有條件」解封，北北基桃同步上路，乘客進站及上車應戴口罩，車上...

暴力零容忍 宜蘭縣長宣布：即日起擴大臨檢

宜蘭日前砸店開槍，今天再發生槍擊，一人中彈受傷，警方2小時逮10人調查，縣長林姿妙今天在縣議會宣布，暴力零容忍，指示警察...

卜蜂暫停設場 花縣議員：距撤離還有距離，希望是真停

卜蜂今突然宣布因未取得共識，暫停花蓮建場相關計畫。花蓮縣議會農業小組召集人縣議員王燕美說，希望大公司講話要有誠信，這不是...

不畏疫情 台東2家飯店接連開幕拚後疫情觀光旅遊

不受新冠肺炎疫情影響，凱撒集團連鎖經營的台東趣淘漫旅飯店，今天正式開幕，業者看好後疫情時代觀光旅遊復甦，另一家立麗大酒店...

台東「夏雪」了！ 青創讓B果變黃金

台東芒果界的LV「夏雪芒果」進入產季，為讓夏雪能讓更多人嘗鮮，縣府結合青年創業，研發出不少夏雪附加產品，包括麵包、甜點及...

空中救護天使 黑鷹NA-709深夜連2趟蘭嶼後送

空勤總隊台東第三大隊第三隊，昨天深夜11點才完成蘭嶼江姓老翁因腦梗塞後送任務，隨即在今晨1點再起飛前往蘭嶼後送1名車禍受...

郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路 改載國內旅遊客

基隆市政府去年7月推出全國首創郵輪觀光專車，吸引外國郵輪客暢遊基隆。但上路才半年，就遇到新冠肺炎疫情，因國際郵輪禁止靠港...

宜蘭農漁產銷大陸 談妥6億案只賣出1200萬貨

宜蘭縣政府去年4月曾赴中國大陸行銷農漁產及觀光，雙方簽訂6億元合作意向書，但宜蘭至今只賣出1200多萬元農產品。民進黨議...

卜蜂設場惹爭議 花蓮議員提醒縣長：看看六輕發展

卜蜂集團要在花蓮設6場養雞生蛋，引起地方反彈。花蓮縣議員張美慧昨在議會質詢時，引當年六輕遭宜蘭拒絕後來遷往雲林設廠案，提...

長濱漁港淤沙 縣府傾向標售

台東東海岸長濱漁港長年淤沙，清淤沙石標售困難，導致沙石堆置港區周邊如一座小山，縣議員建議除了養灘，可做親子沙灘遊憩場或滑...

台東17棟日式宿舍群 明年3月招商

台東市民權里17棟日式建築宿舍群，在縣府爭取文化部「再造歷史現場」計畫2億元經費挹注下，預定今年底陸續整修完成，縣府明年...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

不畏疫情 台東2家飯店接連開幕拚後疫情觀光旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。