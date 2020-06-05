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卜蜂暫停設場 花縣議員：距撤離還有距離，希望是真停
卜蜂今突然宣布因未取得共識，暫停花蓮建場相關計畫。花蓮縣議會農業小組召集人縣議員王燕美說，希望大公司講話要有誠信，這不是文字遊戲，而是真的停了。她說，花蓮以觀光立縣，卜蜂不來設場汙染環境，對地方是一大福音。
「感謝不來花蓮養雞」王燕美說，卜蜂若真的不來花蓮，對地方是一大福音，不會汙染環境，對居民也有交代，這是有胸襟、有擔當的作為。
她表示，除了卜蜂，玉里還有一場規模7萬8千隻的新設養雞場案，也希望能夠停止。至於縣府草擬中的畜牧場管理自治條例，還是要訂，以後畜牧業到花蓮設場才有依循，不過她也提醒，自治條例對大規模養雞場要嚴加把關，也要注意，不能讓縣內多數規模不大的小型雞農受害。
先前呼籲縣府制訂自治條例把關、也是農業小組成員的縣議員蔡依靜表示，卜蜂今天聲明暫停，離地方要求的撤離還有一些距離。不過，問題的根源還是要回到縣府對於自治條例的訂定，希望要廣納畜牧場、民眾等意見，盡快著手制定。
她也要求自治條例中要納入原民部落的部分，畜牧場在部落的開發，一定要落實原基法第21條諮商同意權的精神，徵詢部落意見。
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