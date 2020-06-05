聽新聞
test
0:00 / 0:00
不畏疫情 台東2家飯店接連開幕拚後疫情觀光旅遊
不受新冠肺炎疫情影響，凱撒集團連鎖經營的台東趣淘漫旅飯店，今天正式開幕，業者看好後疫情時代觀光旅遊復甦，另一家立麗大酒店也將在近期開幕營業。
台東趣淘漫旅飯店業者表示，東台灣國旅市場穩定，因此決定依照原定計畫拓點，隨著疫情逐漸穩定，加上暑假即將來臨，後疫情時代會吸引國人外出旅遊，預估住房率可達8成以上。
今天開幕現場，包括縣長饒慶鈴、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭及在地飯店旅宿業代表出席共襄盛舉；饒慶鈴指出，台東至今零確診、零隔離，加上熱氣球、鐵人、衝浪等國際活動相繼舉行，絕對是島內出國首選。
而除了台東趣淘漫旅飯店開幕外，另一家立麗大酒店也將在近期開幕營業。潘貴蘭表示，前陣子疫情嚴峻，造成國內觀光業慘淡，但隨著疫情趨緩，加上7日政府防疫鬆綁，非常看好台東旅遊市場回溫。
她表示，台東各飯店及民宿業者為衝業績，紛紛祭出折扣及優惠方案，即將到來的端午節連假，訂房率不斷增加，有些飯店及民宿都已經訂滿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言