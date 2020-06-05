基市府公布公車上或站內能維持社交距離 不強制戴口罩

基隆市政府交通處今天公布，6月7日起搭乘公車大眾運輸戴口罩「有條件」解封，北北基桃同步上路，乘客進站及上車應戴口罩，車上或站內如能維持1.5公尺以上社交距離，則不強制佩戴口罩。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，交通部宣布6月7日起鬆綁大眾運輸管制措施，但未明確表達是否變更搭乘大眾運輸戴口罩措施，北北基桃交通局處協商後，決定與中央管轄大眾運輸一致持續防疫作為，乘客進站及上車應戴口罩，車上或站內如能維持1.5公尺以上社交距離，則不強制佩戴口罩。

基隆市政府交通處長李綱表示，尖峰搭乘公車人很多時，因難以維持社交距離1.5公尺以上，所以要戴好口罩，離峰人少時，可以保持社交距離就不強制佩戴口罩，但仍會持續要求公共運輸業者量測站務人員、駕駛員體溫，並全程戴口罩，以及做好車輛定時消毒工作。

李綱說，乘客若有感冒或發燒徵狀時，務必全程戴上口罩，做好個人防護措施，另外這次北北基桃採取一致作為，形成區域聯防態勢，並配合中央防疫政策持續檢討，讓大眾運輸落實新型態安全生活模式，保護你我他。