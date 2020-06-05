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郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路 改載國內旅遊客

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路，改載國內旅遊客。圖／報系資料照
郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路，改載國內旅遊客。圖／報系資料照

基隆市政府去年7月推出全國首創郵輪觀光專車，吸引外國郵輪客暢遊基隆。但上路才半年，就遇到新冠肺炎疫情，因國際郵輪禁止靠港口，郵輪不來，郵輪觀光專車被迫停駛。基隆市政府改主打國內旅客市場，採預約制及深度遊程體驗，明天起至7月5日的周末進行試營運。

郵輪觀光專車改名「基隆觀光巴士」，民眾只要在出發前3天購買乘車1日券並上網預約即可搭乘。分為東岸線與西岸線，不管是想前往東岸正濱漁港、潮境公園逛美景打卡拍照，或是前往情人湖及大武崙砲台來場深度探索之旅，都可以一票搞定，搭配隨車導覽人員為旅客提供完整的旅遊服務。

一日乘車券原價350元，為鼓勵民眾安心出遊，將在明天（6日）起至7月5日的周末進行試營運，11天共有21班次，期間一日乘車券特價250元，且無最低搭乘人數限制，不須預約即可搭乘。

試營運為東岸行程，自西岸旅遊服務中心出發，沿途停靠正濱漁港、和平島公園、海科館(潮境公園)、松浦社宅，最後於廟口夜市結束行程，全程約5小時。試營運期間採線上購票，即日起可上活動通accupass購買，為維護旅遊品質，現場不開放臨時購票搭乘，購票網址

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，為確保旅遊全程皆能讓旅客安心安全，試營運期間每班次限制不超過12人，同時車上會提供酒精消毒並測量體溫，相信在完整的防疫措施下遊客能玩得更盡興。希望能以全新的方式帶領觀光客旅遊基隆，為這座海港城市提供更多元的觀光體驗。

郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路，改載國內旅遊客。圖／基隆市政府提供
郵輪不來基隆專車轉型觀光巴士再上路，改載國內旅遊客。圖／基隆市政府提供

郵輪 基隆

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