快訊

茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

中央推三倍券 林右昌：擴大消費乘數

中央社 / 基隆4日電
中央宣布將推出「振興三倍券」刺激消費，基隆市長林右昌今天在議會答詢時指出，對政治人物來說，發現金是最簡單、最快方法，沒有直接發現金，是因為政府想達到擴大消費乘數。聯合報系資料照／記者游明煌翻攝
中央宣布將推出「振興三倍券」刺激消費，基隆市長林右昌今天在議會答詢時指出，對政治人物來說，發現金是最簡單、最快方法，沒有直接發現金，是因為政府想達到擴大消費乘數。聯合報系資料照／記者游明煌翻攝

中央宣布將推出「振興三倍券」刺激消費，基隆市長林右昌今天在議會答詢時指出，對政治人物來說，發現金是最簡單、最快方法，沒有直接發現金，是因為政府想達到擴大消費乘數。

基隆市議會今天進行施政總質詢，市議員張耿輝表示，林右昌是民主進步黨的明日之星，希望林右昌建議中央，紓困與振興只要幾個方法，不用搬出十八般武藝，不僅要多花錢還累死承辦人，大家抱怨連連，質疑中央是否需如此勞師動眾，搞出這麼多花招。

林右昌答詢指出，他不是行政院長，沒辦法代替行政院回應，不過，有幾個觀念可以溝通，紓困與振興兩者作法不同，紓困部分，1萬元及3萬元的紓困申請，基隆市核准率已提升到4成。

至於振興方案，林右昌表示，有人會說直接發現金就好，對政治人物來講，發現金是最簡單、最快、大家也最爽，他猜中央政府沒有直接發現金，是因為振興是要擴大消費乘數，至於乘數是多少，大家可以討論。

林右昌說，如果像過去發放消費券，有人領券後沒有拿去消費，這次為何要排除11項，就是不希望民眾拿去繳稅等，如此就沒有達到乘數的效果。

行政院長蘇貞昌2日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，紙本從7月1日起預購；信用卡、電子票證與電子支付從7月1日起綁定，都從7月15日起領取與消費。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。

林右昌 行政院 基隆

延伸閱讀

六四天安門31周年 林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由

回響／學者建集村農舍地方憂毀山林 林右昌：從嚴審查

解放軍基地出現基市府？ 林右昌：這樣的舉動讓人很討厭

三倍券太花招？ 林右昌：發現金最簡單但要更多人消費

相關新聞

影／有熊出沒 玉里稻田邀學童割出熊腳印

花蓮縣玉里鎮地標客城鐵橋東側稻田近日結穗，鎮公所今邀國小學童體驗割稻，在0.8公頃稻田上割出可愛的黑熊大腳印以及台灣圖樣...

宜蘭與對岸簽訂6億農漁產合作意向書 只銷售1200多萬元

宜蘭縣政府去年曾前往大陸行銷農漁產及觀光，雙方簽訂6億元合作意向書，但宜蘭至今只賣出1200多萬元農產品，民進黨議員今質...

引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別

卜蜂集團要在花蓮設6場養雞生蛋，引起地方反彈。花蓮縣議員張美慧今天質詢時，引當年六輕遭宜蘭拒絕後來遷往雲林設廠案，提醒縣...

6月7日啟動防疫新生活 宜蘭解除多項防疫禁令

宜蘭依據「防疫新生活運動」準則，縣長林姿妙上午宣布，因應國內疫情平穩，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範...

省道台20線南橫公路利稻段 今天起實施交管通行

省道台20線南橫公路，今天起台東利稻段172公里處實施交管至9月30日，每天開放4個時間通行，含3天以上連續假日不管制。

東海岸長濱漁港清淤堆沙 議員建議做滑沙場

台東東海岸長濱漁港長年淤沙，清淤沙石標售不出去，導致沙石堆置港區周邊如一座小山，縣議員建議除了養灘，可做親子沙灘遊憩場或...

影／鋼筋裸露陽台快掉下來市府罰6萬不理 住戶膽戰心驚

基隆市福民街71巷一棟公寓3樓房屋，陽台鋼筋裸露，水泥塊崩落嚴重，去年市府接獲反映後要求屋主改善，但屋主置之不理，市府今...

宜縣選委會11人全無國民黨籍 藍營：綠到出汁

宜蘭縣選委會委員扣除一名當然主委，其餘10名委員沒有一位是國民黨籍。藍營議員林岳賢昨表示，這有違政黨比例原則，要求縣府聘...

台東美麗灣仲裁案 前後任縣長互槓

美麗灣案仲裁結果尚未出爐，縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭透過臉書發表看法，外界關注同屬藍營的兩人關係似乎生變。黃昨天未接電話，...

海大辦帆船賽 周日繞基隆嶼

基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽因新冠肺炎疫情停辦，近期疫情趨緩，去年獲總冠軍的海洋大學帆船隊決定自辦第1屆海大盃帆船邀請...

媽祖文化節活動名稱沒改 藍綠議員爭執附帶決議

宜蘭縣府去年9月舉辦「北台灣媽祖文化節」，年底審查今年預算時，議會做附帶決議要求不能獨厚「媽祖」，須擴及其它宗教；最近民...

台東美麗灣仲裁案 前後任縣長互槓

針對台東美麗灣渡假村仲裁官司，台東縣長饒慶鈴近日透露「未來賠錢難以避免」，讓前縣長黃健庭在臉書上發文提醒饒慶鈴，官司結果尚未出爐前，發言要謹慎。美麗灣之前因環評爭議停建，業者與縣府為合約問題現正進行仲裁官司，黃健庭表示，仲裁進行中縣長要謹慎發言，否則恐影響仲裁庭作出對縣府不利的判決。

熱門新聞

台東縣7日解封 進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩

疫情緩首發國片蚵豐村明上映 蚵豐村就是東石鄉網寮村

陳時中明天走訪嘉義縣 嘉義市也搶人想當「休息中」難

引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別

護城河變這樣 竹市議會考察工程圍籬內的新風貌曝光

萬巒鄉民做足功課 用專業噴爆台糖營農型太陽能光電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。