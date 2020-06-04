中央推三倍券 林右昌：擴大消費乘數

中央宣布將推出「振興三倍券」刺激消費，基隆市長林右昌今天在議會答詢時指出，對政治人物來說，發現金是最簡單、最快方法，沒有直接發現金，是因為政府想達到擴大消費乘數。

基隆市議會今天進行施政總質詢，市議員張耿輝表示，林右昌是民主進步黨的明日之星，希望林右昌建議中央，紓困與振興只要幾個方法，不用搬出十八般武藝，不僅要多花錢還累死承辦人，大家抱怨連連，質疑中央是否需如此勞師動眾，搞出這麼多花招。

林右昌答詢指出，他不是行政院長，沒辦法代替行政院回應，不過，有幾個觀念可以溝通，紓困與振興兩者作法不同，紓困部分，1萬元及3萬元的紓困申請，基隆市核准率已提升到4成。

至於振興方案，林右昌表示，有人會說直接發現金就好，對政治人物來講，發現金是最簡單、最快、大家也最爽，他猜中央政府沒有直接發現金，是因為振興是要擴大消費乘數，至於乘數是多少，大家可以討論。

林右昌說，如果像過去發放消費券，有人領券後沒有拿去消費，這次為何要排除11項，就是不希望民眾拿去繳稅等，如此就沒有達到乘數的效果。

行政院長蘇貞昌2日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，紙本從7月1日起預購；信用卡、電子票證與電子支付從7月1日起綁定，都從7月15日起領取與消費。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。