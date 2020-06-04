東部海域黑鮪魚大爆發 台東成功漁港捕獲第100尾黑鮪魚

台東縣成功漁港今天捕獲第100尾黑鮪魚，創歷年新高，第100尾黑鮪魚由新籍漁船新長發號捕獲，重達327公斤，最後以每公斤160元價格拍出。

成功鎮新港區漁會主任李宏勇表示，今年可說是黑鮪魚大爆發，去年才捕獲20尾，今年1月至今剛好捕獲100尾，但由於受疫情影響，拍賣價格不高。

他說，反觀原本4至6月應是鬼頭刀魚大爆發，卻都捕不到魚，可能是冬季許多鬼頭刀幼魚就被漁民捕獲，導致數量大幅減少，近期沒什麼魚可抓。

新籍漁船新長發號今天下午1點多一進港，碼頭邊就不少民眾等待，因為今年抓到第100尾黑鮪魚，只見機械吊臂從船艙吊起重達327公斤的魚體，現場響起歡呼。

「捕到黑鮪魚當然開心啊！」捕獲第100尾黑鮪魚的船長陳毅瑋說，雖然現在價格沒有想像中好，但希望能愈捕愈多條，畢竟捕得愈多，賺得也就多。