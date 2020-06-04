快訊

客運煞車不及 撞上集集支線火車

立委提案滅檢舉達人？從美國經驗看「街道定義權」之戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東部海域黑鮪魚大爆發 台東成功漁港捕獲第100尾黑鮪魚

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
成功鎮新港區漁會表示，今年潮流好，黑鮪魚捕獲數量增加。記者尤聰光／翻攝
成功鎮新港區漁會表示，今年潮流好，黑鮪魚捕獲數量增加。記者尤聰光／翻攝

台東縣成功漁港今天捕獲第100尾黑鮪魚，創歷年新高，第100尾黑鮪魚由新籍漁船新長發號捕獲，重達327公斤，最後以每公斤160元價格拍出。

成功鎮新港區漁會主任李宏勇表示，今年可說是黑鮪魚大爆發，去年才捕獲20尾，今年1月至今剛好捕獲100尾，但由於受疫情影響，拍賣價格不高。

他說，反觀原本4至6月應是鬼頭刀魚大爆發，卻都捕不到魚，可能是冬季許多鬼頭刀幼魚就被漁民捕獲，導致數量大幅減少，近期沒什麼魚可抓。

新籍漁船新長發號今天下午1點多一進港，碼頭邊就不少民眾等待，因為今年抓到第100尾黑鮪魚，只見機械吊臂從船艙吊起重達327公斤的魚體，現場響起歡呼。

「捕到黑鮪魚當然開心啊！」捕獲第100尾黑鮪魚的船長陳毅瑋說，雖然現在價格沒有想像中好，但希望能愈捕愈多條，畢竟捕得愈多，賺得也就多。

新港區漁會表示，今年潮流好，黑鮪魚捕獲數量增加，雖疫情影響把平均拍賣價格拉低，但希望能趁這波大爆發，讓辛苦漁民都抓更多、賺更多。

第100尾黑鮪魚由新籍漁船新長發號捕獲，重達327公斤，最後以每公斤160元價格拍出。記者尤聰光／翻攝
第100尾黑鮪魚由新籍漁船新長發號捕獲，重達327公斤，最後以每公斤160元價格拍出。記者尤聰光／翻攝
台東縣成功漁港今天捕獲第100尾黑鮪魚，創歷年新高。記者尤聰光／翻攝
台東縣成功漁港今天捕獲第100尾黑鮪魚，創歷年新高。記者尤聰光／翻攝

黑鮪魚 漁民 疫情

延伸閱讀

東部鬼頭刀旺季抓無 黑鮪魚卻大爆發

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

阿中部長加持 東港黑鮪魚拍賣價揚

相關新聞

宜蘭與對岸簽訂6億農漁產合作意向書 只銷售1200多萬元

宜蘭縣政府去年曾前往大陸行銷農漁產及觀光，雙方簽訂6億元合作意向書，但宜蘭至今只賣出1200多萬元農產品，民進黨議員今質...

東部海域黑鮪魚大爆發 台東成功漁港捕獲第100尾黑鮪魚

台東縣成功漁港今天捕獲第100尾黑鮪魚，創歷年新高，第100尾黑鮪魚由新籍漁船新長發號捕獲，重達327公斤，最後以每公斤...

引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別

卜蜂集團要在花蓮設6場養雞生蛋，引起地方反彈。花蓮縣議員張美慧今天質詢時，引當年六輕遭宜蘭拒絕後來遷往雲林設廠案，提醒縣...

6月7日啟動防疫新生活 宜蘭解除多項防疫禁令

宜蘭依據「防疫新生活運動」準則，縣長林姿妙上午宣布，因應國內疫情平穩，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範...

省道台20線南橫公路利稻段 今天起實施交管通行

省道台20線南橫公路，今天起台東利稻段172公里處實施交管至9月30日，每天開放4個時間通行，含3天以上連續假日不管制。

東海岸長濱漁港清淤堆沙 議員建議做滑沙場

台東東海岸長濱漁港長年淤沙，清淤沙石標售不出去，導致沙石堆置港區周邊如一座小山，縣議員建議除了養灘，可做親子沙灘遊憩場或...

影／鋼筋裸露陽台快掉下來市府罰6萬不理 住戶膽戰心驚

基隆市福民街71巷一棟公寓3樓房屋，陽台鋼筋裸露，水泥塊崩落嚴重，去年市府接獲反映後要求屋主改善，但屋主置之不理，市府今...

宜縣選委會11人全無國民黨籍 藍營：綠到出汁

宜蘭縣選委會委員扣除一名當然主委，其餘10名委員沒有一位是國民黨籍。藍營議員林岳賢昨表示，這有違政黨比例原則，要求縣府聘...

台東美麗灣仲裁案 前後任縣長互槓

美麗灣案仲裁結果尚未出爐，縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭透過臉書發表看法，外界關注同屬藍營的兩人關係似乎生變。黃昨天未接電話，...

海大辦帆船賽 周日繞基隆嶼

基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽因新冠肺炎疫情停辦，近期疫情趨緩，去年獲總冠軍的海洋大學帆船隊決定自辦第1屆海大盃帆船邀請...

媽祖文化節活動名稱沒改 藍綠議員爭執附帶決議

宜蘭縣府去年9月舉辦「北台灣媽祖文化節」，年底審查今年預算時，議會做附帶決議要求不能獨厚「媽祖」，須擴及其它宗教；最近民...

台東美麗灣仲裁案 前後任縣長互槓

針對台東美麗灣渡假村仲裁官司，台東縣長饒慶鈴近日透露「未來賠錢難以避免」，讓前縣長黃健庭在臉書上發文提醒饒慶鈴，官司結果尚未出爐前，發言要謹慎。美麗灣之前因環評爭議停建，業者與縣府為合約問題現正進行仲裁官司，黃健庭表示，仲裁進行中縣長要謹慎發言，否則恐影響仲裁庭作出對縣府不利的判決。

熱門新聞

保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

台東縣7日解封 進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩

美麗沙灘全因消坡塊變了樣 他收集證據移除夢成真

雙北垃圾大戰延燒 石門區海堤成垃圾場

萬巒鄉民做足功課 用專業噴爆台糖營農型太陽能光電

北北基自行車道終於完整串連 基隆河右岸車道今開通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。