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台東5鄉遠距視訊看診 花蓮慈濟醫院助偏鄉就醫

中央社 / 花蓮縣4日電

花蓮慈濟醫院5月底開始與台東縣衛生局合作，醫師透過視訊，現身台東的海端、鹿野、延平、池上與關山等5個鄉鎮，讓偏鄉長者就醫眼科、皮膚科、耳鼻喉科等，減少奔波之苦。

由於花東地區幅員遼闊，南北距離長達百餘公里，偏鄉民眾若需要就醫得先克服交通問題。花蓮慈濟醫院表示，近年積極推動「偏鄉健康福祉科技整合計畫」及「健保署風險基金計畫」，藉由醫療專業與資通訊科技整合，把醫學中心的專科醫師帶到偏鄉民眾面前。

今年5月底花蓮慈濟醫院與台東縣衛生局合作，在海端鄉、鹿野鄉、延平鄉、池上鄉與關山鎮等5個鄉鎮提供遠距視訊看診服務。

花蓮慈濟醫院指出，目前以生活中常被需要的耳鼻喉科、及當地最缺的眼科、皮膚科為主，與在地衛生所合作，3個專科每週各開兩個診次，開始服務至今短短兩週已累積近50人次看診，其中有超過一半都是眼科個案。

其中家住海端鄉的胡姓婦人右眼視力模糊，左眼幾乎看不見，若要到設備完善的教學醫院，得遠赴花蓮市區，搭火車耗費數小時，還得轉車才能抵達，現在衛生所人員告訴她，有花蓮慈濟醫院的醫師來幫忙。

花蓮慈濟醫院眼科主治醫師邱正仁表示，現在影像與資通訊科技比較發達，讓醫師在外地可以透過問診與影像的輔助了解病人狀況，再與當地的醫師討論如何進行治療，例如需要的藥物也可以直接在衛生所，或者所在地的藥局進行配置。

邱正仁指出，偏遠鄉鎮的個案大多數是長者，且大部分都有「複合式」的問題，也就是合併有糖尿病、高血壓等慢性病影響，像胡姓婦人就是因糖尿病血糖控制不佳，加上可能有白內障的問題，衛生所醫師有時現場很難完成眼底鏡的檢查，若透過遠距視訊看診，給予即時建議，再請民眾到醫院做後續檢查，避免延誤治療。

花蓮慈濟醫院表示，啟動台東偏鄉遠距視訊看診服務，落實推動鄉鎮醫療資源整合，提升整體醫療照護品質。透過科技智慧醫療，讓偏鄉民眾對疾病不再恐懼，也讓醫護人員的愛跨越距離限制。

衛生所 慈濟 醫師

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