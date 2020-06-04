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宜蘭與對岸簽訂6億農漁產合作意向書 只銷售1200多萬元

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
在大陸經商有成的企業家林瑞陽帶來數千名公司人員到宜蘭旅遊，統計這一年來大陸留宿宜蘭共3萬1350人次，超過2萬人次目標。本報資料照
在大陸經商有成的企業家林瑞陽帶來數千名公司人員到宜蘭旅遊，統計這一年來大陸留宿宜蘭共3萬1350人次，超過2萬人次目標。本報資料照

宜蘭縣政府去年曾前往大陸行銷農漁產及觀光，雙方簽訂6億元合作意向書，但宜蘭至今只賣出1200多萬元農產品，民進黨議員今質詢時砲轟是一場「騙局」，縣府還要繼續合作下去嗎？縣長林姿妙表示，受到疫情影響銷售，以後會往東南亞開拓市場。

縣府去年4月帶著業界人士前往大陸上海、南京及常州等地，行銷農漁產品及觀光旅遊，雙方簽訂6億元農漁產品合作意向書、一年大陸來宜蘭的遊客留宿要達2萬人次。今天民進黨議員在議會質詢時，要求縣府說明一年多來的銷售成績單。

簡松樹議員表示，縣府到大陸行銷，回來後信誓旦旦說可以銷出去多少農產品，但根據他了解真正賣出的農產品只有柚子，其它是加工品，後來就幾乎畫下句點。

陳文昌表示，港版國安法就要通過，請問縣長看看中國大陸有何思維，是否台灣更不要香港化，是否擔心台灣步入香港後塵？以這次6億元合作案為例，賣出去沒多少，都是騙局一場，縣府有需要再搞下去嗎？

縣府農業處長康立和表示，縣長帶著農漁會到大陸行銷後，由縣農會統籌後續外銷作業，包括出口到進口的農漁產品品規、標章、檢驗及倉儲等一連串都要協商，目前賣出去柚子、金棗茶及面膜等，總銷售農漁畜產品金額1236萬7500元。

康立和說，後來發生疫情，嚴重衝擊兩岸經貿交流，連帶影響陸資企業採購農漁產品的意願；不過縣農會積極突破困境，最近整合縣內農漁會與電商平台，企業福委會合作，共同行銷宜蘭縣優質農產品。

縣長林姿妙表示，兩岸政策發展很難預料，縣府會顧好宜蘭，努力拚經濟，未來針對東南亞、新北市、台北市、花蓮及台東，展開多元推銷。

至於觀光人次方面，光是大陸經商有成的企業家林瑞陽就帶來數千名公司人員到宜蘭旅遊。縣府工商旅遊處長李東儒表示，去年4月到今年3月，大陸來台留宿宜蘭3萬1350人次，超過原訂2萬人目標，可見宜蘭好風光吸引人。

港版國安法 林姿妙

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