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吉安鄉人行道長青苔易滑倒 高壓水柱清洗要花幾個月

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
清洗人行道工作繁瑣，一整天只能清洗4、50公尺，為的就是要清理仔細。記者王思慧／攝影
清洗人行道工作繁瑣，一整天只能清洗4、50公尺，為的就是要清理仔細。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉中央路兩邊的人行道長滿青苔、容易滑倒，鄉公所接獲民眾陳情，清潔隊利用高壓水柱清除青苔，預計要清6公里。清潔隊長樊一明表示，因為要清潔仔細，4、50公尺就要花1天清理，可能要花幾個月才能清理完畢。公所未來會檢視鄉內人行步道，希望藉由清潔工作還給民眾行的安全。

吉安鄉長游淑貞表示，前幾天在鄉長信箱裡，有民眾告知中央路兩邊人行道，由於之前下雨而長滿青苔，常有老人家在人行道上散步運動，行走的時候容易濕滑跌倒，非常危險，因此就指示清潔隊做清除青苔的工作，希望降低病媒蚊、小黑蚊滋生機率。

樊一明指出，這次清潔工作從南華二街到中山路三段，一側人行道約有3公里長，兩側就是6公里，昨天開始清理4、50公尺就花了一天的時間。在用高壓清洗機沖洗時，因為中央路車流量高，發現夾雜許多泥沙，旁邊有水圳濕氣重，容易長青苔，希望藉由這次把陳年汙垢和青苔清除掉，還給民眾行的安全。

樊一明說，人行道磚縫隙中有很多泥沙，因此高壓清洗機會針對溝縫的地方清除，邊側也要青，平均1噸的水1個半小時就沖完了，仔細一點就會花比較多時間。

游淑貞表示，未來會檢視18村人行步道，在鄉公所人力範圍裡，只要有需要就來做清潔，一一將青苔清除，希望還給鄉親乾淨的行走及運動空間。

吉安鄉清潔隊使用高壓水柱清洗人行道磚，避免長青苔滋生小黑蚊。記者王思慧／攝影
吉安鄉清潔隊使用高壓水柱清洗人行道磚，避免長青苔滋生小黑蚊。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉中央路兩側人行道因濕氣重長青苔，民眾擔心會滑倒，鄉公所派清潔隊清洗。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉中央路兩側人行道因濕氣重長青苔，民眾擔心會滑倒，鄉公所派清潔隊清洗。記者王思慧／攝影
原先的人行道長滿青苔，容易讓人滑倒。記者王思慧／攝影
原先的人行道長滿青苔，容易讓人滑倒。記者王思慧／攝影

人行道 吉安

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