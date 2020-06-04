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引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別
卜蜂集團要在花蓮設6場養雞生蛋，引起地方反彈。花蓮縣議員張美慧今天質詢時，引當年六輕遭宜蘭拒絕後來遷往雲林設廠案，提醒縣長徐榛蔚正站在歷史關鍵點上，「門一開，後來的發展就是天壤之別」。徐榛蔚重申，縣府態度是「沒共識，就撤照」。
張美慧質詢時，先以縣府草擬中的畜牧場自治管理條例，表示最早訂立條例的是宜蘭縣，且周界距住宅只要100公尺，但17年來僅核准5場；相較之下，雲林立法5年來新設多達384場，「為何有這麼大的差距，就在縣府態度」。
張美慧表示，當年六輕設廠首選宜蘭，但當時宜蘭縣長陳定南拒絕，陳定南還與王永慶公開辯論，成功擋下，後來六輕落腳雲林。事隔多年，現在可以看看雲林和宜蘭的不同，「門一開，後來的發展就是天壤之別。」
由於縣府對卜蜂的態度定調為「沒共識就撤照」，張美慧指出，卜蜂所有執照，包括農業設施容許使用同意書、使用執照、建照、登記證都是縣府核發，縣府必須面對，不能迴避，一定要承擔。
「縣長的態度會決定花蓮未來呈現的樣貌」，張美慧說，要怎麼樣拒絕汙染產業進來，縣長站在一個關鍵點，態度不應該只是沒有共識就撤照，希望縣長具體說明。
徐榛蔚回應，縣府對於卜蜂案，都是依照中央法令，依法依規處理，縣府重視也傾聽民意，也認為鄉親有知的權利，如果在地居民依然不能夠認同、不支持，覺得業者沒辦法提供最正確的知識，縣府就會撤照。
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