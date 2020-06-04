6月7日啟動防疫新生活 宜蘭解除多項防疫禁令

宜蘭依據「防疫新生活運動」準則，縣長林姿妙上午宣布，因應國內疫情平穩，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範，8日起也將恢復縣內125個社區照顧關懷據點及長青食定點共餐，讓民眾生活逐步恢復正常。

縣府表示，6月7日起將陸續放寬生活防疫規範，包含取消進出縣府機關量測體溫措施，各出入口管制也將解除，回歸各局處自行辦理門禁登錄或訪客登記；學校畢業典禮、畢業旅行及校外教學將開放舉行；圖書館、藝文活動場所、社區關懷據點及育兒親子館將恢復各項服務、課程及活動。

另外，若能確實保持安全社交距離、戴口罩或在增設隔板區隔(三項至少符合一項)的前提下，藝文、餐飲及休閒活動可以不受室內100人、室外500人的限制。

不過縣府強調，防疫規範雖適時放寬，不能輕忽鬆懈。用餐時每桌至多8人，並應採取下列至少1項措施：梅花座、個人餐、公筷母匙、專人分菜或餐點加蓋，且室內保持1.5公尺、室外1公尺社交距離。

各機關單位人員接觸第一線民眾仍應配戴口罩，並於出入口及場所內提供乾濕洗手用品設備，採取實名制及環境清消，民眾搭乘大眾運輸工具也需持續體溫監測及戴口罩。

另外，考量整體口罩需求大致符合需求，6月7日起衛生所假日將停止販售口罩，將能量持續投入在他項防疫工作。