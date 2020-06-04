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省道台20線南橫公路利稻段 今天起實施交管通行
省道台20線南橫公路，今天起台東利稻段172公里處實施交管至9月30日，每天開放4個時間通行，含3天以上連續假日不管制。
公路總局關山工務段表示，南橫公路東段172公里處，因進行邊坡工程，考量人車通行安全，從今天起到9月30日實施道路管制通行，籲請民眾配合。
每天開放通行時間為早上9點至9點15分，中午11點30分至下午1點，下午3點至3點15分，傍晚5點至隔天早上8點。
另每周五、週日配合在外住宿學生返鄉和返校搭乘客運，最後1次放行時間調整為傍晚3點至隔天早上8點。
此外，含3天以上連續假日不實施管制，如遇傷患和生病救治，以及救災救護等特殊狀況，則由現場施工人員緊急清理道路後開放通行。
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