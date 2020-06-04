影／鋼筋裸露陽台快掉下來市府罰6萬不理 住戶膽戰心驚

基隆市福民街71巷一棟公寓3樓房屋，陽台鋼筋裸露，水泥塊崩落嚴重，去年市府接獲反映後要求屋主改善，但屋主置之不理，市府今年4月依違反建築法開罰6萬元。但屋主還是置若罔聞，因不時有水泥砸落，下方也沒有人敢停車及靠近，附近民眾經過時膽戰心驚，市府說，將連續告發，再不理移送法院強制執行。

一名每天都在巷子內運動的阿嬤說，她每天在這裡運動走來走去，有一次她出來看到砸落很多水泥塊，有時風大就會掉下來，十分的危險，本來下方停滿車，現在沒人敢停。她每次經過時都會靠邊，避免被砸到，太危險了，要趕快修。

另一名住戶說，除了這房子陽台有問題外，其他房子的陽台有的有修理，情況就比較好，這個陽台鋼筋裸露，有時會掉水泥塊，很危險，要快點改善。「陽台都快掉下來了」另一住戶反映，希望相關單位趕快處理。

記者實地到場察看，發現陽台鋼筋裸露相當嚴重，陽台底部、正面、側面的水泥都已崩落了不少，甚至還有一個破洞，感覺陽台搖搖欲墜，由下往上看很是危險，屋裡面無人居住。同棟公寓住戶指出，3樓這間房子連大門都沒有，陽台上方都有裂縫，看起來有往下掉的危險。

信義區孝德里長朱志偉表示，因為水泥不時崩落，對經過里民造成安全疑慮，已反映多次，希望相闗單位盡速處理。