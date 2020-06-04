東海岸長濱漁港清淤堆沙 議員建議做滑沙場

台東東海岸長濱漁港長年淤沙，清淤沙石標售不出去，導致沙石堆置港區周邊如一座小山，縣議員建議除了養灘，可做親子沙灘遊憩場或滑砂場，帶動地方觀光。縣府農業處長許家豪表示，沙石盡可能標售。

許家豪表示，即使單價目前可能一立方公尺只有30到40元，縣府立場還是來試試標售出去，畢竟這是長濱漁港另一收入，多少可彌補漁港其他建設所用，但沙石如有其他發展的可行性，縣府也會一併通盤討論。

議員高美珠指出，長濱漁港清除出來的沙石，長年堆置在港區周邊，標售也沒人願意投標來買，縣府至今又沒有做任何動作，她個人建議堆置沙石盡快養灘，不妨朝親子沙灘遊憩場或滑沙場方向來做規畫，或許能成為長濱特色，帶動地方觀光的效益。