東海岸長濱漁港清淤堆沙 議員建議做滑沙場
台東東海岸長濱漁港長年淤沙，清淤沙石標售不出去，導致沙石堆置港區周邊如一座小山，縣議員建議除了養灘，可做親子沙灘遊憩場或滑砂場，帶動地方觀光。縣府農業處長許家豪表示，沙石盡可能標售。
許家豪表示，即使單價目前可能一立方公尺只有30到40元，縣府立場還是來試試標售出去，畢竟這是長濱漁港另一收入，多少可彌補漁港其他建設所用，但沙石如有其他發展的可行性，縣府也會一併通盤討論。
議員高美珠指出，長濱漁港清除出來的沙石，長年堆置在港區周邊，標售也沒人願意投標來買，縣府至今又沒有做任何動作，她個人建議堆置沙石盡快養灘，不妨朝親子沙灘遊憩場或滑沙場方向來做規畫，或許能成為長濱特色，帶動地方觀光的效益。
位於台東最北端的長濱漁港，因不可抗拒的自然因素，使得港口每年颱風或東北季風季節，就會造成港口淤沙，雖縣府啟動開口契約清淤疏濬，並將沙石堆置港區周邊，但自民國100年後，沙石多次標售均未果，導致沙石愈堆愈高。
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