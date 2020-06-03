媽祖文化節活動名稱沒改 藍綠議員爭執附帶決議

宜蘭縣府去年9月舉辦「北台灣媽祖文化節」，年底審查今年預算時，議會做附帶決議要求不能獨厚「媽祖」，須擴及其它宗教；最近民進黨議員發現縣府預算審定書仍是「媽祖文化節」活動名稱，今召開記者會怒批當時的附帶決議被議會「吃掉了」，縣府強行「偷渡」不尊重議會。

民進黨議會黨團記者會後，縣議會說明，議員們去年底的附帶決議是「縣政府應將辦理媽祖文化節活動經費擴及至相關宗教活動」，二讀進入三讀時曾公開宣讀，無異議即納入文字紀錄，並沒有什麼吃案問題。

據了解，北台灣各縣市輪流舉辦「北台灣媽姐文化節」，去年9月輪宜蘭舉辦，縣府擴大成海陸遶境的「北台灣媽祖文化節─蘭陽媽祖護台灣」，活動辦得熱鬧，但也引來宗教之爭。去年底議員審查今年預算時，附帶決議要求縣府擴及其它宗教。

縣政府把活動1千萬元編在在民政處「禮俗文獻─宗教禮俗」項下的一般事務費及委辦費，在預算審定書的說明欄寫「委託辦理媽祖文化節活動經費」；換言之，並沒有「媽祖文化節」這個預算科目。

民進黨議員謝燦輝昨天為了活動名稱沒改，質詢時怒摔預算書，今天黨團召開記者會批評縣府預算書寫「委託辦理媽祖文化節活動經費」，原附帶決議的後半段「擴及至相關宗教活動」等字眼卻不見，致使其它宗教要辦活動請不到經費，縣府獨厚媽祖，藐視議會決議。

陳文昌議員說，議員們主張與決議有所不同，議員關心的重點是除了媽祖，更擴及其它神祈宗教；簡松樹說，附帶決議與縣府審定的預算書之間，問題到底出在議會、縣府？需要釐清。

國民黨議會黨團隨後也召開記者會說，去年討論審查預算時各黨有不同建議，所以在附帶決議中，並沒有說要更改活動名稱嗎？而且議會不能更改預算科目，何況「媽祖文化節」也不是預算科目，搞不懂要改什麼？蔡文益強調，縣議會做過很多次的附帶決議，都只是建議而已，並沒有強制性。

縣政府表示，由於去年底在編列預算送審時尚未確定今年活動名稱，所以預算審定書寫「媽祖文化節」，後來協請南天宮願意承辦活動，故最近活動定名「2020蘭陽媽祖文化節」。