台東美麗灣仲裁案 前後任縣長互槓

針對台東美麗灣渡假村仲裁官司，台東縣長饒慶鈴近日透露「未來賠錢難以避免」，讓前縣長黃健庭在臉書上發文提醒饒慶鈴，官司結果尚未出爐前，發言要謹慎。美麗灣之前因環評爭議停建，業者與縣府為合約問題現正進行仲裁官司，黃健庭表示，仲裁進行中縣長要謹慎發言，否則恐影響仲裁庭作出對縣府不利的判決。

賠錢難以避免？

2003年開始，台東縣政府以BOT方式將位於卑南鄉共計6公頃的杉原海岸出租，由美麗灣公司負責投資興建，經營美麗灣渡假村，但在環評程序即引發許多爭議，遭到法院多次判決環評程序與建照發放皆屬違法。2016年4月，最高行政法院判決撤銷台東縣政府准許業者復工的行政處分，業者與政府正因合約執行問題進行仲裁官司。

饒慶鈴近日在台東縣議會縣政總質詢時，回答縣議員陳志峰有關美麗灣仲裁案的質詢時透露「未來賠錢難以避免」、「傳出業者索賠金額上看10億元，目前也無法確定金額」。之後饒在臉書進一步貼文說：「為什麼經歷這麼多任縣長…（內文略）都解決不了問題？」

然後又提到：「錯誤已經是既成事實…（內文略），一定要想辦法，盡我所能解決。」

黃不滿饒輕率發言

對此，黃健庭在臉書上不滿說，美麗灣一直是合法建物，但因2次通過的環評皆被行政法院判定無效，因此無法做為飯店經營。從2004年簽約至今何時營運仍遙遙無期，業者曾提出解約仲裁以求停損。但因為美麗灣採BOT模式，政府提供土地，由業者出資興建並經營。既然要解約，業者要求政府補償損失是必然的。

他接著提到，台東縣政府要如何主張，來捍衛自己的權益是嚴正的課題。黃健庭說：「在我任內，關於美麗灣的作為都清楚向議會報告，當時的饒議長（饒慶鈴），從未表達任何指正，現在卻在臉書上把大家過去的努力說成『都是錯誤』，實在令人不解！更何況縣政府至今對仲裁案的態度，還是希望業者履約。」

黃建議幕僚應該提醒饒慶鈴，仲裁仍在進行中，要謹慎公開發言，「錯誤」、「賠償」等用語皆不洽當，更不能擅自推估買回金額，極有可能影響仲裁庭作出對台東縣政府不利的判決。

【更多精采內容，詳見 】