45度角畫家家鄉首展 口咬畫筆繪出花蓮的藍

花蓮豐濱鄉「45度角」青年畫家金根鴻，因車禍癱瘓困臥床上，口啣畫筆作畫10多年，用畫筆讓心靈自由，今天首次在家鄉開展，他用畫筆畫出懷念的大海和家鄉景色，畫作中深深淺淺的藍，都是對自由的嚮往。

金根鴻15歲時出車禍，頸部以下只剩手肘還能動。年少的他身體受困床上，原本只能靠電動遊戲來排遣，後來接觸畫畫，畫筆、畫紙成了任意門，帶著他的心到任何一個地方旅行。

因為全身癱瘓，金根鴻都是躺在床上用口含著畫筆創作，5年前畫畫遇到瓶頸，不知道該如何突破，一度覺得挫折，後來透過衛福部花蓮醫院長照中心，接觸到台灣待用課程協會，協會為他安排待用課程計畫，讓他接觸到正式的繪畫課程，花蓮薪傳獎得主沈廷憲更親自到金根鴻家中，一對一指導。

金根鴻說，有系統的學習後，畫起來更加得心應「嘴」，也更加有層次感。待用課程協會以他咬筆作畫的角度，為他取了「45度角」畫家之名，並陸續安排到台北華山創意園區的巷貓、順益原住民博物館舉辦過兩場展覽。

「品味花蓮的藍」今天起至6月30日在花蓮縣文化局美術館展出，是金根鴻首次在家鄉辦展，並有金根鴻的老師畫家沈廷憲，以及待用課程協會合作攝影師阿沐依達露絲．馬耀和吳春黎一同聯展。

40歲的金根鴻今天坐在輪椅上欣賞自己與其他藝術家聯展的作品，顯得既緊張又興奮；花蓮縣文化局長江躍辰今也前往看展並給予鼓勵。