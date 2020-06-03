台東最南鄉鎮達仁鄉缺醫師 東縣府公告招聘
台東最南端的達仁鄉衛生所6月起沒有正式醫師，鄉民期盼能有固定醫生。台東縣衛生局今天表示，已公告招募醫師，同時安排其他醫師輪值支援，無縫接軌看診。
台東縣政府衛生局長黃明恩今天表示，達仁鄉衛生所6月起因唯一正式醫生服務期滿轉調延平鄉，因此，正式醫生暫時空缺，但週一至週五都有輪值醫師支援，不會沒有醫師服務看診。
當地民眾尤姓反映，大家聽到衛生所的醫師又任期滿了要離開，希望能有固定的醫師。由於鄉內沒有其他醫療診所，鄉民看醫就診都仰賴衛生所，但原本缺1名醫師，現在唯一醫師調離，鄉民憂心。
黃明恩表示，台東縣內16個鄉鎮衛生所，目前醫師人力共有4名缺額，達仁衛生所就占了2名，除了線上公告招募，也尋求公費生分發，希望儘快補足醫生不足的問題。
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