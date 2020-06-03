花蓮賞鯨團喜迎今年首頭抹香鯨 遊客直呼太幸運

受疫情影響，賞鯨業出團量大減，賞鯨團今天上午在花蓮外海迎來今年的第一頭抹香鯨，這頭長約15公尺的成年抹香鯨大方在海上噴水花、用鯨尾用力拍打海面，遊客直呼太幸運。

賞鯨業者呂世明說，每年約5月是鯨豚大出的季節，前陣子就有聽漁民討論有看到大翅鯨現跡，不過今年碰上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，出海航班大減，一天維持2航班，不過都沒看到鯨種蹤跡。

呂世明說，今天上午豔陽高照，8時30分航班出海後，一般習慣會往北或往南方向開，船長江文龍發現海上南流較強，推測應該有大型鯨豚出沒，果斷改往東航行，30分鐘後果然發現2隻大型鯨魚出沒，今年目睹鯨種數量總算破蛋。

呂世明說，其中一頭鯨魚在船隻還沒靠近前就下潛離去，另一頭則是在水面逗留許久，鯨魚體型較為方長，頭部斜角，長度約14至15公尺，數次噴出大水花，經判斷是頭成年的抹香鯨。

這頭抹香鯨在海面上噴出水花，帶來數次舉尾、下潛的精彩演出，鯨尾拍打水面的擊浪聲，引來遊客陣陣歡呼。

海洋生態作家廖鴻基，去年觀察到一頭經常出沒花蓮外海的抹香鯨，總以特別噴水方式向人類打招呼，特別替牠取名「花小香」；呂世明說，經身形特徵判斷，今天出現的並不是花小香。

呂世明說，抹香鯨是齒鯨中體型最大鯨種，也是哺乳類可以下潛最深的物種，平常出海觀察到的抹香鯨，通常浮出水面噴水換氣後，就游入海底，過很長時間後才會再浮出水面，以過去2年出海賞鯨的次數統計，目擊機率不到3%，非常難得。